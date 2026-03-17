Shirley Arica expone sin filtros por qué se peleó con Gabriela Herrera: "Se hizo amiga de mi ex"

"La Granja VIP" ya empezó con tensión y una de las historias que más llamó la atención fue el distanciamiento entre Shirley Arica y Gabriela Herrera. Las examigas se ignoraron por completo en el programa, dejando claro que su amistad ya quedó en el pasado. Durante una conversación dentro del reality con Pablo Heredia, Shirley decidió contar qué pasó realmente con Gabriela.

Shirley Arica revela el origen de su pelea con Gabriela Herrera

El reality "La Granja VIP" ya empezó con todo y una de las tensiones más comentadas es la de Shirley Arica y Gabriela Herrera. Las examigas dejaron en claro que ya no tienen relación, pues se ignoraron por completo en su ingreso al programa y ni siquiera se saludaron frente a cámaras.

Desde el primer momento, el ambiente entre ambas fue frío. Muchos se preguntaban qué había pasado entre ellas, y fue la misma Shirley quien decidió contar su versión dentro del reality, en una conversación con Pablo Heredia.

Durante el diálogo, Shirley Arica no se guardó nada y explicó que el problema no fue por celos, sino por falta de respeto en su amistad. Para ella, lo más importante es sentirse valorada.

"Me gusta la gente que me considera, que valora mi amistad... Primero soy yo antes que una pin**", dijo sin filtros, dejando claro su postura.

Cuando Pablo le preguntó si el problema tenía que ver con un ex, Shirley respondió que sí hubo una situación incómoda, pero aclaró que no hubo infidelidad. Sus palabras dejaron claro que el conflicto va más por el lado emocional que por una traición amorosa.

"No se metió con un ex mío. (¿Monogamia?) Sí. Te digo no me gusta que no me consideren, no por un tema de él o que haya pasado algo entre ellos, sino entre nosotras como amistad", explicó.

Shirley contó que todo empezó cuando Gabriela comenzó a compartir con su ex y su grupo sin tomarla en cuenta. Eso fue lo que más le dolió. Además, reveló que ella misma los presentó, pero luego sintió que la dejaron fuera de varias reuniones. Para Shirley, ese tipo de actitudes marcaron la diferencia.

"No, a mí. Tuvo faltas conmigo como amiga. No me contó ciertas cosas. Compartió con mi novio y con sus amigos", señaló. "O sea total al final los presenté, lo conocí por mí y tal", agregó. "(Yo pensé que había una infidelidad, que agarró con tu novio o algo más) No, simplemente la desconsideración me molesta", dijo firme.

También recordó un momento complicado que vivió, donde esperaba más apoyo de Gabriela. Sin embargo, la cantante solo le aconsejó salir a la calle.

"Yo estaba pasando por un momento difícil y estaba llorando y todo. Ella me dijo: 'Bebé, pero párate, vamos a salir, y tal y tal, no sé qué'", contó.

¿Así será la convivencia en el reality?

A pesar del conflicto, ambas tendrán que convivir dentro de "La Granja VIP", lo que ya genera expectativa entre los seguidores del programa. La tensión podría crecer en cualquier momento. Shirley dejó en claro que no busca pelear, pero tampoco piensa retomar la relación.

"¿Estas dispuesta a estar enojada todos estos meses si es que quedas hasta el final por ejemplo con ella por eso?", preguntó Pablo Heredia. "Es que yo no estoy enojada. (Pero se tratan medio feo) Simplemente que no me hablo con ella, no le voy a hablar. (¿Simplemente no existe para ti?) Obviamente existe, sino no estuviera acá. Pero yo no tengo nada que hablar con ella", afirmó.

En conclusión, Shirley Arica dejó claro que su distanciamiento con Gabriela Herrera no se debe a un tema de celos, sino a la falta de consideración en su amistad. Aunque no busca enfrentamientos, tampoco tiene intención de retomar el vínculo. Ahora, ambas deberán convivir en "La Granja VIP", lo que podría generar más momentos de tensión dentro del reality.