Precio del DÓLAR HOY, 11 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio se mantiene en un rango controlado y refleja la fortaleza del sol peruano frente a otras monedas de la región.

Precio del dólar hoy, 11 de noviembre.
Precio del dólar hoy, 11 de noviembre. (Composición Karibeña)
11/11/2025

El dólar continúa con un comportamiento estable en el mercado peruano, manteniendo su cotización dentro de un rango controlado. A lo largo de noviembre, la moneda estadounidense ha mostrado leves variaciones, reflejando un panorama de calma económica y confianza en la política monetaria local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, martes 11 de noviembre, se ubica en S/ 3.366 para la compra y S/ 3.380 para la venta, lo que evidencia una ligera estabilidad frente a las jornadas anteriores.

Comportamiento del dólar en los últimos días. Durante los primeros días del mes, el dólar se ha mantenido en un promedio de S/ 3.37, sin mostrar movimientos bruscos. Esta estabilidad se debe al equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas en el mercado, así como a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR) cuando es necesario.

Precio del dólar del 1 al 11 de noviembre. (SUNAT)
El BCR ha continuado con su política de mantener el orden cambiario, asegurando que las variaciones no generen volatilidad. Esto ha permitido que el sol peruano mantenga una posición sólida frente al dólar, en comparación con otras monedas de la región que han sufrido mayores fluctuaciones.

Factores que respaldan la estabilidad. La calma del mercado cambiario también se relaciona con el comportamiento estable de las exportaciones y los ingresos por materias primas. Además, la inflación controlada y la confianza de los inversionistas locales e internacionales fortalecen la economía nacional y reducen la presión sobre la divisa extranjera.

En el ámbito global, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) continúan siendo observadas de cerca. Aunque los ajustes en las tasas de interés pueden influir a mediano plazo, el impacto inmediato en el Perú ha sido limitado gracias a su solidez económica.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 11 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

En conclusión, el dólar cerró este martes 11 de noviembre con una cotización de S/ 3.366 para la compra y S/ 3.380 para la venta, según datos de la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene su estabilidad, consolidando un escenario favorable para la economía peruana y transmitiendo tranquilidad al mercado financiero y a los consumidores.

