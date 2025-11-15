Precio del DÓLAR HOY, 15 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar para hoy sábado 15 de noviembre, solo muestra una ligera variación en su cotización frente al sol peruano, manteniéndose rango de estabilidad que ha caracterizado al tipo de cambio durante los últimos días. Esta tendencia demuestra la calma que predomina en el mercado cambiario local, a pesar de una ligera alza

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, sábado 15 de noviembre, se ubica en S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, mostrando un leve ascenso en comparación con la jornada anterior.

Durante la primera quincena de noviembre, el precio del dólar ha mostrado un comportamiento uniforme, con pequeños cambios de subida y descenso que no superan los diez céntimos. Esta fluctuación de la moneda estadounidense refleja la estabilidad del mercado peruano frente a los movimientos internacionales.

Dólar de hoy 15 de noviembre

La leve fluctuación diaria responde a factores externos, como la expectativa sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la evolución de los precios de los metales, principales productos de exportación del Perú. Sin embargo, el impacto de estos elementos ha sido mínimo en la economía nacional.

Los analistas coinciden en que esta calma cambiaria beneficia tanto a las familias como a las empresas, ya que permite una mejor planificación financiera y evita la subida de precios en productos importados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 15 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes seguras:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este sábado 15 de noviembre con una cotización de S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, según la SUNAT. El comportamiento de la divisa estadounidense mantiene su estabilidad y consolida un escenario favorable para el cierre de semana, brindando confianza para todos aquellos que trabajan con la moneda internacional.