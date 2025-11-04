Gerenta de transporte se quiebra tras denunciar que policías encubren a extorsionadores

Una empresaria del sector transporte, identificada como "María" por motivos de seguridad, denunció ser víctima de una banda de extorsionadores que operaría con el apoyo de malos policías en la Dirincri de Ventanilla. Su impactante testimonio fue difundido en América Hoy, donde relató los momentos de angustia que vive junto a su familia y la falta de respuesta de las autoridades pese a las graves amenazas recibidas.

Empresaria denuncia red de extorsión con presuntos policías involucrado

Durante la transmisión del programa, el ambiente en el set se tornó tenso cuando María relató los detalles de su denuncia. Según contó, uno de los hombres que la extorsionan sería el padre de un efectivo de la Policía Nacional, quien habría utilizado su posición para filtrar información personal suya y de sus hijos.

"He venido siendo extorsionada por una banda criminal, diríamos, porque incluso hay policías dentro de esta banda. El hijo del señor que me extorsiona es policía. Por ese mismo me sacan toda mi identidad, la de mis hijos, dónde vivo, todo", reveló la empresaria con evidente temor.

María señaló que las autoridades encontraron pruebas contundentes que revelarían el grado de infiltración de la banda dentro de la propia institución. "En el celular de ese individuo encuentran la comunicación con la Policía y encuentran el plan cómo me iban a matar", aseguró, dejando en evidencia la gravedad del caso.

Además, la denunciante también indicó que no recibió apoyo inmediato pese a haber recurrido varias veces a la comisaría y a la línea de emergencia.

"Primero fue mi denuncia, la línea 11, en lo cual he esperado toda la noche la llamada. No me llamaron ninguna comunicación hasta hoy en el día", explicó.

Frente a la falta de respuesta, decidió acudir personalmente a la sede policial para exigir que su caso sea atendido. "Al día siguiente, el 23 de octubre, me acerco a la comisaría, la Dirincri de Ventanilla, en lo cual no me aceptaron primero la denuncia y yo tenía que hacer un escándalo contra este policía y recién ahí me aceptan la denuncia", relató con indignación.

Ministerio del Interior interviene

Tras la difusión de su caso, se espera que el Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía inicien una investigación para determinar si existió complicidad de agentes en el presunto intento de extorsión y atentado contra la empresaria. Las declaraciones de María han encendido las alarmas sobre posibles redes de corrupción dentro de las fuerzas del orden en Ventanilla.

Mientras tanto, la víctima aseguró que teme por su vida y la de su familia. "Solo quiero garantías para mí y mis hijos, no puedo vivir tranquila", expresó. La mujer pidió apoyo de las autoridades competentes y de la ciudadanía para que su denuncia no quede impune.

El testimonio de María pone en evidencia un grave problema que podría involucrar a miembros activos de la Policía Nacional en actos de corrupción y extorsión. La empresaria exige justicia y medidas de protección inmediatas, mientras la opinión pública espera una respuesta firme del Ministerio del Interior.