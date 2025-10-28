Edu Lecca, exintegrante del Grupo 5, se pronuncia tras atentado contra su bus: "Tenemos mucho miedo"

Las extorsiones en el Perú viene causando mucho temor no solo al rubro musical, sino a transportistas y comerciantes. Ante esto, Edu Lecca que formó parte del Grupo 5 afirmó sentirse angustiado tras haber recibido un atentado contra el bus donde se trasladan.

Se pronuncia tras ataque

En el programa 'Arriba mi gente', Edu Lecca se comunicó por medio de una videollamada para contar lo que ha estado viviendo. Es así como reveló que estaban por presentarse en un evento en Casa Grande y estaban bajando los instrumentos, cuando dispararon contra el bus.

"Acabamos de recibir un atentado en Casa Grande. Gracias a Dios estamos bien. ¿Hasta cuándo la delincuencia, señores? Por suerte es que mi personal estaba cargando los instrumentos... y los disparos fueron en la cabina del chofer", expresó en vivo.

El exintegrante de Grupo 5 y Caribeños de Guadalupe señaló que no lo amenazaron para presentarse en aquel momento. Por ello, dudan si este ataque armado fue para ellos como orquesta o para el local donde se estaban presentando.

"Alrededor de tres disparos. Bueno, en realidad, llegué en shock. Nunca, nunca hemos sufrido ese tipo de cosas... ahora creo que se está usando la medida de primero atacar y luego pedir dinero", agregó.

Edu Lecca preocupado

El artista contó que cuando ocurrió el atentado creyeron que fue hacia el local y aguardaron, pero luego se dieron cuenta que los disparos fueron contra su bus. El ahora líder de su propia orquesta musical de cumbia, señaló que no pueden dejar de presentarse porque es su trabajo y esperan que pueda tomar solución ante este hecho que felizmente, no pasó a mayores.

"Tenemos mucho miedo... todos nos quedamos asombrados, asustados. Nosotros vivimos de esto, nosotros vivimos del arte", expresó.

Agradece el apoyo del público

A través de un mensaje publicado horas después, Edu Lecca agradeció las muestras de cariño y dio más detalles sobre el momento de pánico. El cantante contó que viajaba junto a su padre y su baterista, quienes también corrieron peligro.

"Muchas gracias por la preocupación, no puedo responder a todos, solo decirles que estamos bien", escribió en sus redes.

De esta manera, el exintegrante de Caribeños de Guadalupe y Grupo 5 expresó su preocupación por esta ola de extorsiones que azotan al país. Edu Lecca contó que si bien no tiene vidas que lamentar, viven preocupados sobre sus próximas presentaciones, ya que fueron baleados sin ningún aviso previo.