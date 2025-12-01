RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿No sabe nada?

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras no ir a evento de sus hijas: "Tiene otras prioridades"

Luego de que Christian Cueva estuviera en Lima, Pamela López lo criticó por no estar presente en el evento de modelaje donde participaron sus dos hijas.

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras no ir a evento de sus hijas
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras no ir a evento de sus hijas (Composición Karibeña)
01/12/2025

Desde que Pamela López y Christian Cueva dieron por terminada su relación amorosa, no parecen mantener una buena comunicación y más por sus pequeños hijos. Ahora, la influencer acusó al pelotero de no darle importancia a las actividades de sus pequeños. 

Christian Cueva no estuvo y Pamela López arremete

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López estuvo en un evento de modelaje de sus dos hijas con Christian Cueva. Entonces, le preguntan sobre si el 'Aladino' tenía conocimiento de este día importante para que pueda asistir, señala que no y agrega que el pelotero de Emelec no conoce muchas cosas de sus hijos. 

"¿El padre tenía conocimiento de que su bebé iba a ser modelaje?", le preguntó a la influencer y Pamela López responde: "Qué va a tener conocimiento, ese señor no sabe ni lo que come su hija. No tiene idea de qué talla es, ni de cuanto calza, quién es su mejor amiga, ni las actividades que hace".

En otro momento, la influencer comenta que el padre de sus hijos estaría teniendo otras prioridades que no serían ellos. Además, señala que el futbolista se estaría perdiendo momentos muy importantes, de las cuales no podrá recuperar y se lamentará en el futuro. 

"No, él no tiene conocimiento de nada, tiene otras prioridades y es lamentable porque ya hablando como mamá, se va a perder muchas etapas de la bebé como ahora el modelaje. Ahora se viene su promoción, cosas que no va a retroceder en el tiempo", dijo.

@farandula.lorcha ¡Uyuy! 🫢🔥 #farandulalorcha #pamelalopez #cueva #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿Qué hizo el pelotero en Lima?

La cantante también publicó un clip en el que sorprende a Cueva con un bolso rojo. En la grabación se puede ver al 'Aladino' acercándose a ella con una sonrisa, rodeándola por la cintura, bailando juntos y sellando el momento con un beso. Junto a esas imágenes, Pamela añadió otra dedicatoria cargada de emoción: 

La reacción del futbolista, quien disfrutó cada detalle preparado por su pareja, alimentó nuevamente los comentarios sobre la estabilidad de su relación, especialmente luego de semanas marcadas por escándalos y declaraciones cruzadas.

De esta manera, Christian Cueva disfrutó un momento junto a Pamela Franco mientras se encontraba en Perú, pero no estuvo en el evento de concurso de modelaje de sus hijas. Esto causó que Pamela López, madre de sus hijos, arremetiera en su contra señalando que tiene otras prioridades más importantes que sus pequeños. 

