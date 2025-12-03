¿Habrá reconciliación? Bryan Torres sorprende con su reacción al ser consultado por Samahara Lobatón

Después de anunciar públicamente su separación a través de comunicados, Bryan Torres y Samahara Lobatón volvieron a verse las caras en un centro de conciliación. Lo que más llamó la atención fueron las declaraciones y reacciones del cantante, quien aseguró estar con la "conciencia tranquila" y fue consultado sobre la posibilidad de una reconciliación con Samahara.

Bryan Torres y Samahara Lobatón fueron a conciliar

La historia entre Bryan Torres y Samahara Lobatón sigue dando que hablar. Y es que, luego de anunciar públicamente su ruptura, los extortolitos se volvieron a ver las caras en un centro de conciliación, y todo esto en menos de 24 horas. La tensión se sintió desde el primer momento, y aunque ambos intentaron mantener la calma, las cámaras lo captaron todo.

Al mediodía, Samahara Lobatón llegó primero al lugar. La hija de Melissa Klug apareció con lentes de sol y un semblante serio, dejando claro que no estaba de humor para responder preguntas. La joven, visiblemente alterada, trató de evitar a la prensa, pero no pudo esconder su incomodidad.

"¿Qué te pasa?", dijo Samahara Lobatón molesta, intentando cerrar su auto y alejarse de los reporteros. Finalmente, salió del vehículo.

La influencer no quiso responder sobre el motivo exacto de su cita con Bryan, aunque todo indicaba que buscaban llegar a un acuerdo tras su mediática ruptura. Unos minutos después, Bryan Torres llegó al centro de conciliación con actitud más relajada, pero sin ánimos de hablar demasiado. A su llegada, las cámaras lo rodearon, y el cantante solo atinó a pedir espacio.

"No me agarres, no me agarres", expresó con firmeza mientras avanzaba hacia el edificio. Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre si estaba dispuesto a conciliar con Samahara, el cantante no dudó en responder. "(¿Estás dispuesto a conciliar?) Para eso he venido", dijo Bryan, dejando claro que su intención era resolver las cosas de la mejor manera.

Después de varias horas dentro del recinto, Samahara fue la primera en salir, y su rostro lo decía todo. La influencer mantuvo su silencio pese a los insistentes intentos de los reporteros por obtener alguna declaración.

"Samahara, ¿cómo estás? ¿Llegaron a una conciliación? ¿Qué les ha pasado?", le preguntaron. Pero ella siguió caminando sin responder, hasta que en medio del tumulto se escuchó un "¡au, au, au!", aunque no quedó claro qué ocurrió, pues las cámaras no lograron captar el momento exacto.

Minutos después, Bryan salió del recinto y se mostró más tranquilo. Sin embargo, también evitó dar mayores detalles sobre lo que había pasado en la reunión con su expareja. Ya dentro de su auto contestó brevemente un par de preguntas.

"¿Estás tranquilo tú?", le preguntó una reportera de "América Hoy" y Bryan asintió con la cabeza. "¿Con tu conciencia tranquila?", insistió ella. "Siempre", contestó el cantante.

Su reacción cuando la preguntan si volvería con Samahara

Ante las preguntas sobre una supuesta infidelidad, Bryan optó por no responder. En lugar de hacerlo, miró su celular y prefirió el silencio. La prensa también le consultó si existía la posibilidad de retomar la relación, pero Bryan no dijo una palabra más.

"Samahara ha dejado entrever que tú le has sido infiel, ¿esto es así?... ¿Crees que exista la posibilidad de retomar la relación en un futuro? Incluso han llevado terapia psicológica de pareja. ¿Ya no hay solución, no hay marcha atrás? ¿Ha habido forcejeos, ha habido maltrato psicológico, verbal?", preguntó la reportera, pero el cantante solo guardó silencio mientras revisaba sus redes.

En conclusión, aunque no hace mucho ambos acudieron a terapia de pareja, todo indica que su historia habría llegado a su final. Por ahora, ni Samahara Lobatón ni Bryan Torres han querido dar más detalles sobre su ruptura, la conciliación y el futuro de ambos, pero sus gestos y reacciones dejan en claro que las cosas no están nada bien.