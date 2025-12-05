Laura Spoya se quiebra al responder a Brian Rullan y negar infidelidad: "No cuestionen mi integridad"

Luego de que "Magaly TV La Firme" difundiera los polémicos mensajes de Brian Rullan, en los que dejaba entrever una supuesta relación entre Laura Spoya y su productor, la modelo decidió romper su silencio en su pódcast "La Manada". Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la exreina de belleza negó rotundamente haber sido infiel.

Laura Spoya se quiebra tras declaraciones de Brian Rullan

La modelo y conductora Laura Spoya decidió romper su silencio tras los duros comentarios de su expareja Brian Rullan, quien en mensajes privados revelados en "Magaly TV La Firme", insinuó que ella habría tenido algo con su productor. En su pódcast "La Manada", la ex Miss Perú aclaró todo y negó tajantemente haber sido infiel.

Laura empezó su programa visiblemente afectada con los ojos vidriosos. Por ello, decidió leer un comunicado que preparó durante la madrugada, dejando ver que lo ocurrido la había golpeado emocionalmente.

"Una disculpa por mis ojitos vidriosos, he pasado una noche un poco rara. Voy a leer un comunicado para ustedes. Me he demorado hasta las 3 de la madrugada escribiéndolo. No puedo fingir demencia, hay puntos que sí tengo que aclarar", dijo con la voz entrecortada.

La también influencer explicó que su separación de Brian se dio hace más de un año y que no existieron terceras personas en su ruptura. Además, dejó en claro que su decisión fue tomada con madurez y tras un proceso largo y difícil, luego de que se deslizara que su ruptura tuvo que ver con el dinero y que su expareja perdiera sus empresas tras un huracán en México.

"En atención a lo difundido ayer en el programa de Magaly, considero necesario precisar que si bien mi separación fue comunicada en mayo de este año, en septiembre del 2023 informé a mi entonces pareja que la relación había llegado a su fin, un mes antes del huracán, luego de un proceso que venía desde el 2021. Nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas", dijo.

La conductora pidió respeto para su familia y dejó claro que no permitirá que nadie manche su nombre. También recalcó que su prioridad siempre serán sus hijos y su bienestar.

"Por respeto a mis hijos, los motivos que llevaron a dicha decisión permanecerán estrictamente en el ámbito privado. No emitiré comentarios negativos sobre el padre de mis hijos. Considero indispensable dejar establecido que no aceptaré calumnias, insinuaciones o comentarios que pretendan cuestionar mi integridad como mujer o como madre", expresó.

Laura también aseguró que los rumores afectan su trabajo, ya que ella es quien mantiene a sus pequeños. Afectada, Laura pidió a los medios y al público que respeten su vida privada.

"Este tipo de declaraciones no solo generan daño, sino que afectan mi fuente de trabajo. Mi labor profesional es la base que sostiene la estabilidad y el bienestar de mis hijos. Cualquier intento de desacreditarme compromete su entorno emocional y su seguridad", añadió. "Les pido respeto... Se vuelve a abrir una herida que estaba cerrada. Pensé que me llevaba bien, no entendí", confesó.

Su productor también se pronunció

El productor del programa, Abner Robles, también salió a defenderse. Negó rotundamente cualquier tipo de vínculo amoroso con Laura y pidió que los dejen trabajar.

"Que se den a entender cosas que no son ciertas, en cierto modo a mí también me afecta, porque tengo una esposa, una hija y un entorno que se preocupa. No van a encontrar nada, dejen de escarbar. Lorena se lleva increíble con Laura y los chicos. Si tenemos tanta confianza es porque realmente somos como una familia. Solamente, déjennos trabajar", comentó.

En conclusión, Laura Spoya enfrentó con firmeza las declaraciones de su expareja Brian Rullan y dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su integridad ni su rol como madre. Con un mensaje sereno pero contundente, la ex Miss Perú reafirmó que su prioridad es proteger a sus hijos y mantener su estabilidad emocional, alejándose de la polémica y enfocándose en su trabajo.