Brian Rullan arremete contra Laura Spoya en chats que reveló Magaly: "Es otra mujer, no la reconozco"

El programa "Magaly TV La Firme" volvió a encender la farándula al mostrar una serie de mensajes de WhatsApp enviados por Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, donde el empresario mexicano lanza duras críticas contra la modelo y su entorno laboral.

Magaly revela mensajes de Brian Rullan sobre Laura Spoya

En la última emisión de "Magaly TV La Firme", la 'Urraca' destapó una serie de mensajes privados que Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, habría enviado a la producción del programa. En esos textos, el empresario mexicano no solo expresó sus celos y reclamos, sino que también lanzó duras críticas contra la modelo y su entorno.

Magaly mostró los chats donde Rullan se queja abiertamente del comportamiento de Laura en redes sociales y de su relación con su productor, Abner. Según él, lo que la ex Miss Perú compartía era mucho más comprometedor que sus propias publicaciones.

"Yo tengo que tolerar a Laura subiendo cosas con hombres, 'colegas de trabajo', y diciendo TKM. A su productor acostado en las piernas de Lau", escribió molesto. "Las cosas que publica Lau sí son comprometedoras. Lo mío no jajajaja. Se pasaron. Y lo que hace Abner, peor aún", señaló y agregó: "El tiempo dirá todo, yo no puedo".

En otro tramo de los mensajes, el mexicano aseguró que Laura Spoya cambió completamente tras su ingreso al mundo del pódcast y los proyectos digitales. Incluso señaló directamente a la madre de Laura y a sus compañeros de trabajo.

"Es otra mujer, no la reconozco. El dinero y el trabajo no lo es todo. Y a ella ya la controla el dinero. Está mal aconsejada... No sé qué le ha pasado a mi Laurita. Me la envenenaron cada vez peor. Entre la suegra y sus amigas. Ver a sus abuelos, primos, tíos. Me lloran que quieren ir a Acapulco. Se volvió una falsa. Hay algo de paz, pero no como ella dice. Solo porque soy maduro hay paz", señaló.

Los chats también revelan el malestar de Brian por el ambiente laboral de su expareja. Estas palabras dejan claro que el empresario responsabilizaría al entorno más cercano de Laura por su distanciamiento.

"Desde que ella entró ahí, se fue todo a la mie***. Ya ni comunicación. Pero Lau fue a un concierto de Marc Anthony con Gerardo y me tuve que tragar esa mie***. Yo no haría eso y menos tan rápido", señaló.

Estas conversaciones, según "Magaly TV La Firme", fueron enviadas entre julio y septiembre de este año, cuando la pareja ya atravesaba una fuerte crisis. El programa reveló que durante esos meses, las discusiones entre ambos se habrían intensificado, marcando el punto final de su romance.

Magaly lo enfrenta y defiende a Laura

La periodista Magaly Medina explicó que decidió mostrar estos mensajes porque, cuando tuvo a Brian Rullan en vivo, él negó haber dicho todo lo que ahora salió a la luz. Además, la conductora dejó en claro que su intención no era exponer la vida privada de Laura, sino evidenciar las contradicciones del empresario frente a cámaras.

"No me puedes negar lo que a mis reporteros y a mí misma me has dicho", le respondió Magaly a Brian.

Magaly también defendió a Laura, asegurando que siempre la conoció como una mujer trabajadora y responsable, que se esforzaba por sacar adelante a su familia. Además, Magaly recordó la conversación privada que sostuvo con Laura antes de su separación de Brian Rullan.

"No vivía como la esposa de un millonario. Ella cocinaba, hacía comedias y trabajaba desde su casa en Acapulco. Siempre fue bien chambeadora", destacó la conductora. "Ella me dijo: 'Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante. Ya me cansé de ser yo la única, el motor, la que trabaje, la que chambee, la que se mate trayendo la plata a la casa. Ya me cansé"", expresó Magaly.

En conclusión, los mensajes filtrados por "Magaly TV La Firme" dejaron al descubierto el tenso final entre Laura Spoya y Brian Rullan, mostrando el nivel de reclamos, celos y resentimientos que marcaron su ruptura. El empresario lanzó duras críticas hacia su expareja, según Magaly Medina, quien lo enfrentó públicamente, defendió a Laura y resaltó su esfuerzo como madre y profesional. Este nuevo capítulo confirma que la historia entre ambos aún tiene mucho por contarse.