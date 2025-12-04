Laura Spoya sobre la entrevista de Magaly a su ex Brian Rullan: "Ese chicle ya no tiene sabor"

Desde que Brian Rullan y Laura Spoya anunciaron su separación, sin saber las razones se han especulado muchas cosas. Por ello, Magaly entrevistó al empresario mexicano y esta fue la respuesta de la exreina de belleza.

Laura sobre entrevista a su ex

En su nuevo podcast 'La Manada', Laura Spoya y sus compañeros estuvieron comentando los cambios que ha tenido en el último año. La modelo comenta que ha sido un año muy complicado y espera terminar este último mes de la manera más tranquila, mandando una indirecta a los últimos acontecimientos de su ex.

"Mi año más canónico y más próspero, me siento confundida con el redactor de mi vida la verdad, me falta un mes déjame terminar el año", expresó.

Entonces, el productor del podcast comenta sobre la entrevista de Brian Rullan en el programa de Magaly cuestionando que el tema está recontra tocado y ya cansaría. Ante esto, la modelo también apoya el comentario señalando que prefiere no dará su opinión al respecto.

"Siguen hablando de Laura, que ya se cansen ¿Hasta cuándo van a estirar el chicle de Laura?", comenta el productor, y Laura agrega: "Ese chicle ya no tiene sabor, no sabe a nada... Sin comentarios, cambiemos de tema por favor, no tengo nada que decir al respecto".

¿Qué dijo Brian Rullan a Magaly?

La situación se tornó incómoda desde el inicio, cuando Magaly Medina recordó una frase atribuida a Spoya: que se habría cansado de ser "el único sustento de su casa". Brian Rullán, que había llegado al programa para participar en una sección culinaria, respondió visiblemente incómodo:

"Eso es algo que tienes que ver con ella. Aunque tratas de picarme para decirme cosas, ella no tiene nada malo que decir de mí ni yo de ella", expresó.

El empresario aclaró que, en aquel momento, manejaba 13 negocios y contaba con 500 empleados, y que la situación cambió debido al huracán que afectó Acapulco. Además, explicó que la pareja evaluaba pasar parte del año en México y otra en Perú por oportunidades laborales de Spoya.

"Cuando venimos aquí es porque a Laura le habían caído ciertas ofertas de chamba. Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá", dijo.

De esta manera, Brian Rullan no quiso responder tras las preguntas de Magaly Medina generando un momento incómodo. Por su lado, Laura Spoya afirma estar cansada de toda la situación que ya no tendría sentido y que solo quiere acabar el año de la manera más tranquila.