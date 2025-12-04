RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Cansada!

Laura Spoya sobre la entrevista de Magaly a su ex Brian Rullan: "Ese chicle ya no tiene sabor"

Tras la entrevista de Magaly Medina a su ex Brian Rullan, Laura Spoya decidió dar su comentario señalando su cansancio de seguir tocando el mismo tema.

Laura Spoya sobre la entrevista de Magaly a su ex Brian Rullan
Laura Spoya sobre la entrevista de Magaly a su ex Brian Rullan (Composición Karibeña)
04/12/2025

Desde que Brian Rullan y Laura Spoya anunciaron su separación, sin saber las razones se han especulado muchas cosas. Por ello, Magaly entrevistó al empresario mexicano y esta fue la respuesta de la exreina de belleza. 

Laura sobre entrevista a su ex

En su nuevo podcast 'La Manada', Laura Spoya y sus compañeros estuvieron comentando los cambios que ha tenido en el último año. La modelo comenta que ha sido un año muy complicado y espera terminar este último mes de la manera más tranquila, mandando una indirecta a los últimos acontecimientos de su ex. 

"Mi año más canónico y más próspero, me siento confundida con el redactor de mi vida la verdad, me falta un mes déjame terminar el año", expresó. 

Entonces, el productor del podcast comenta sobre la entrevista de Brian Rullan en el programa de Magaly cuestionando que el tema está recontra tocado y ya cansaría. Ante esto, la modelo también apoya el comentario señalando que prefiere no dará su opinión al respecto. 

 "Siguen hablando de Laura, que ya se cansen ¿Hasta cuándo van a estirar el chicle de Laura?", comenta el productor, y Laura agrega: "Ese chicle ya no tiene sabor, no sabe a nada... Sin comentarios, cambiemos de tema por favor, no tengo nada que decir al respecto".

Rodrigo González sobre Samahara Lobatón en concierto de Bryan Torres: "La separación no duró nada"
Lee también

Rodrigo González sobre Samahara Lobatón en concierto de Bryan Torres: "La separación no duró nada"

@josepastord #greenscreen Así reaccionó Laura!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #lauraspoya #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Qué dijo Brian Rullan a Magaly?

La situación se tornó incómoda desde el inicio, cuando Magaly Medina recordó una frase atribuida a Spoya: que se habría cansado de ser "el único sustento de su casa". Brian Rullán, que había llegado al programa para participar en una sección culinaria, respondió visiblemente incómodo:

"Eso es algo que tienes que ver con ella. Aunque tratas de picarme para decirme cosas, ella no tiene nada malo que decir de mí ni yo de ella", expresó. 

Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa: "Hicimos votación en el escenario"
Lee también

Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa: "Hicimos votación en el escenario"

El empresario aclaró que, en aquel momento, manejaba 13 negocios y contaba con 500 empleados, y que la situación cambió debido al huracán que afectó Acapulco. Además, explicó que la pareja evaluaba pasar parte del año en México y otra en Perú por oportunidades laborales de Spoya

"Cuando venimos aquí es porque a Laura le habían caído ciertas ofertas de chamba. Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá", dijo.

De esta manera, Brian Rullan no quiso responder tras las preguntas de Magaly Medina generando un momento incómodo. Por su lado, Laura Spoya afirma estar cansada de toda la situación que ya no tendría sentido y que solo quiere acabar el año de la manera más tranquila. 

Temas relacionados Brian Rullan Laura Spoya Magaly Medina

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

últimas noticias
Karibeña