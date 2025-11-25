Luis Fernando Rodríguez se pronuncia tras declaraciones de Pamela López: "Mis antecedentes están limpios"

Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', volvió a ser noticia tras ser vinculado sentimentalmente con Yahaira Plasencia. Su cercanía con la salsera generó comentarios, pero el tema cambió de rumbo cuando Pamela López, exesposa de Christian Cueva, aseguró que se alejó de él por actitudes "turbias". Ante esto, el empresario salió a responder y aclaró su versión.

Luis Fernando Rodríguez responde directamente a Pamela López

En la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', se difundieron imágenes del jueves 20 de noviembre donde se observó a Rodríguez y Yahaira Plasencia saliendo juntos de una discoteca en Miraflores. Ambos se dirigieron hacia un vehículo y subieron sin brindar demasiados detalles.

Mientras la salsera evitó declaraciones, 'El Diablo' sí decidió responder ante los comentarios que Pamela López había lanzado días antes. La expareja de Christian Cueva había revelado que tomó distancia del empresario luego de detectar "cosas turbias" en su comportamiento.

"Lo único que puedo decir es que ante el Poder Judicial y la Policía mis antecedentes están súper limpios".

Sus palabras buscaron despejar dudas y rechazar cualquier insinuación de conductas inapropiadas. Aun así, el impacto de las declaraciones de Pamela López continúa generando debate, pues ella sugirió que su alejamiento respondió a situaciones que, si bien no necesariamente ilegales, sí le causaron inquietud a nivel personal y moral.

Pamela López reaparece en plan familiar y ajena a la polémica

Mientras la controversia sigue creciendo, Pamela López optó por enfocarse en su vida personal. Durante el último fin de semana compartió un paseo familiar junto a sus hijos y Paul Michael, disfrutando de un día de cine.

Esta salida llamó la atención porque coincidió con el cumpleaños de Christian Cueva, quien celebró en Ecuador acompañado de Pamela Franco y sus familiares cercanos, tal como se vio en redes sociales.

El contraste entre ambos escenarios volvió a encender comentarios sobre las tensiones y distancias que persisten tras la ruptura entre López y Cueva, así como sobre los nuevos vínculos que cada uno intenta construir.

El cruce de declaraciones entre Luis Fernando Rodríguez y Pamela López demuestra cómo los vínculos personales y las situaciones no aclaradas siguen teniendo repercusión en la farándula peruana. Mientras 'El Diablo' intenta limpiar su nombre afirmando que "sus antecedentes están limpios", López mantiene una postura firme sobre las razones que la llevaron a alejarse.