Pamela López cree que Christian Cueva estaría distanciándose de sus hijos: "Tiene otras prioridades"

Pamela López es una influencer que se encuentra en un lío legal con Christian Cueva por su divorcio y por sus tres hijos. La artista comenta que el pelotero estaría distanciado de sus pequeños y que estaría dando prioridad a otras cosas.

Sobre la relación con Christian Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', la popular 'KittyPam' se presentó junto a su novio Paul Michael para presentar su tema 'La Clandestina'. Es así como la madre de los hijos del 'Aladino' salió a opinar sobre la relación que tiene con él.

Rodrigo González le preguntó a Pamela López si aceptaría que Christian Cueva regrese al Perú y quiera recuperar a su familia. Ante esto, la influencer señaló que le encantaría que recupere la relación con sus hijos, pero que ella ya cerró aquella etapa de pareja y solo sería una relación de padres.

"No, me encantaría que eso suceda, pero no para que recupere a su familia, sino para que recupere a sus hijos. Para que podamos ser padres como corresponde, él con su vida y yo con la mía. Ya terminó nuestra etapa", expresó.

¿No prioriza a sus hijos?

En otro momento, la pareja de Paul Michael también señaló que el pelotero que juega en el Emelec tendría otras prioridades antes de sus hijos. Además, señala que podría estar siendo mal asesorado para poder llegar a un acuerdo.

"Tiene otro tipo de prioridades, es inevitable, pero también sé qué puede hacer más. Siento que está mal asesorado, siento que las personas que lo acompañan en este proceso, no le están dando el consejo debido. Si él me dice que nos sentemos para un acuerdo, estoy dispuesta por mis hijos", aclaró.

Incluso, Pamela López señala que Christian Cueva no estaría apoyando en relación a la crianza de sus pequeños hijos que tienen talentos diferentes, y le resulta difícil poder atenderlos a los tres en sus respectivas actividades.

"Siempre me pone más trabas, pero yo voy a seguir haciendo mis denuncias públicas. Él no sabe, ignora muchas cosas de mis niños, como los talentos que tienen ellos, me cuesta por tiempo poder multiplicarme por 3", comentó.

De esta manera, Pamela López señala que no regresaría con el pelotero Christian Cueva como pareja, pero sí le gustaría la relación de padre para que sus hijos mantengan esa cercanía entre ambos. Aunque señaló que el 'Aladino' estaría dando prioridad a otras cosas y menos a sus pequeños.