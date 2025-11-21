RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se confiesa!

Pamela López cree que Christian Cueva estaría distanciándose de sus hijos: "Tiene otras prioridades"

Durante una entrevista, Pamela López señaló que el pelotero Christian Cueva no estaría tomándole mucha importancia a sus tres menores hijos frente a otras cosas de su vida.

Pamela López cree que Christian Cueva no prioriza sus hijos
Pamela López cree que Christian Cueva no prioriza sus hijos (Composición Karibeña)
21/11/2025

Pamela López es una influencer que se encuentra en un lío legal con Christian Cueva por su divorcio y por sus tres hijos. La artista comenta que el pelotero estaría distanciado de sus pequeños y que estaría dando prioridad a otras cosas. 

Sobre la relación con Christian Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', la popular 'KittyPam' se presentó junto a su novio Paul Michael para presentar su tema 'La Clandestina'. Es así como la madre de los hijos del 'Aladino' salió a opinar sobre la relación que tiene con él. 

Rodrigo González le preguntó a Pamela López si aceptaría que Christian Cueva regrese al Perú y quiera recuperar a su familia. Ante esto, la influencer señaló que le encantaría que recupere la relación con sus hijos, pero que ella ya cerró aquella etapa de pareja y solo sería una relación de padres. 

"No, me encantaría que eso suceda, pero no para que recupere a su familia, sino para que recupere a sus hijos. Para que podamos ser padres como corresponde, él con su vida y yo con la mía. Ya terminó nuestra etapa", expresó. 

¿No prioriza a sus hijos?

En otro momento, la pareja de Paul Michael también señaló que el pelotero que juega en el Emelec tendría otras prioridades antes de sus hijos. Además, señala que podría estar siendo mal asesorado para poder llegar a un acuerdo. 

Yolanda Medina minimiza las supuestas indirectas de Marisol: "Me da risa todo lo que dice"
Lee también

Yolanda Medina minimiza las supuestas indirectas de Marisol: "Me da risa todo lo que dice"

"Tiene otro tipo de prioridades, es inevitable, pero también sé qué puede hacer más. Siento que está mal asesorado, siento que las personas que lo acompañan en este proceso, no le están dando el consejo debido. Si él me dice que nos sentemos para un acuerdo, estoy dispuesta por mis hijos", aclaró. 

Incluso, Pamela López señala que Christian Cueva no estaría apoyando en relación a la crianza de sus pequeños hijos que tienen talentos diferentes, y le resulta difícil poder atenderlos a los tres en sus respectivas actividades. 

Marina Mora contó que Karla Bacigalupo habría sufrido malos tratos en Miss Perú: "La hacían llorar mucho"
Lee también

Marina Mora contó que Karla Bacigalupo habría sufrido malos tratos en Miss Perú: "La hacían llorar mucho"

"Siempre me pone más trabas, pero yo voy a seguir haciendo mis denuncias públicas. Él no sabe, ignora muchas cosas de mis niños, como los talentos que tienen ellos, me cuesta por tiempo poder multiplicarme por 3", comentó. 

De esta manera, Pamela López señala que no regresaría con el pelotero Christian Cueva como pareja, pero sí le gustaría la relación de padre para que sus hijos mantengan esa cercanía entre ambos. Aunque señaló que el 'Aladino' estaría dando prioridad a otras cosas y menos a sus pequeños. 

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Octavo retiro de AFP 2025: Conoce aquí el cronograma según el número de tu DNI

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

Melissa Klug presume su nueva figura en reunión familiar y su doctora aclara: "Está más delgada"

Dueño de Son del Duke rompe su silencio tras la renuncia de cuatro integrantes: "Un amigo no hace esto"

últimas noticias
Karibeña