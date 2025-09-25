¿Y la lesión? Christian Cueva es captado junto a Pamela Franco paseando por Lima

Christian Cueva vuelve a acaparar titulares, pero esta vez fuera del ámbito deportivo. El mediocampista peruano realizó un viaje inesperado a Lima en plena recta final de la LigaPro 2025 de Ecuador, lo que provocó especulaciones sobre su continuidad en Emelec. Aunque el club informó que el futbolista contaba con un permiso especial, su aparición pública en compañía de Pamela Franco ha alimentado los rumores.

Paseo en Lima en medio de su "descanso médico"

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de Cueva y Pamela Franco en un conocido centro comercial de la capital peruana. Ambos fueron captados mientras recorrían tiendas con total tranquilidad, revisando productos y conversando. Las fotografías, difundidas por el portal "Instarándula", se viralizaron de inmediato.

El detalle que generó mayor polémica fue que Cueva no mostraba señales de la supuesta molestia en el cuádriceps que, según el cuerpo técnico de Emelec, lo obligó a regresar a Perú para su recuperación.

"Miren ahí las 'ratujas' qué me mandan. Los tortolitos de shopping, se olvidan que hay 'ratujas' hasta en las escaleras eléctricas", comentó Samuel Suárez, conductor del portal, mientras compartía las imágenes.

Días antes, el técnico argentino Guillermo Duró había explicado la ausencia del volante en una conferencia de prensa.

"Cueva tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país. Es simplemente eso", señaló el entrenador, buscando calmar las especulaciones. Sin embargo, las fotos de la pareja recorriendo el centro comercial encendieron aún más las críticas de los hinchas, que cuestionaron el compromiso del jugador con su club.

Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva

Pamela Franco no se guardó nada en el programa "Ponte en la Cola". La cantante de cumbia admitió que su romance con Christian Cueva pasa por una etapa complicada, aunque aseguró que siguen juntos. También dejó claro que, pese a los altibajos, confía en que ambos encontrarán la forma de salir adelante como pareja.

"Podríamos estar mejor", dijo sin rodeos. "Él todavía está cerrando algunas cosas que van a tener que tomar su curso... el tema de sus hijos, el tema de divorcio. Nosotros como relación, como pareja, estamos tranquilos", explicó.

La intérprete dejó claro que por ahora no planea agrandar la familia. Sobre la pancita y rumores de embarazo, contó que su salud se ha visto afectada por la tensión de estos meses.

"No he descartado, pero en este momento las cosas no estamos yendo ahorita", confesó, señalando que prefiere esperar a que Cueva resuelva todos sus asuntos. "Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud y me descuidé en la dieta", reveló. Aunque dijo estar recuperándose, aceptó que la situación le ha generado estrés.

En conclusión, el breve retorno de Christian Cueva a Lima deja varias interrogantes. Aunque Emelec confirmó el permiso médico, las imágenes del futbolista paseando con Pamela Franco generaron suspicacias entre los hinchas.