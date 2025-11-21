Marina Mora contó que Karla Bacigalupo habría sufrido malos tratos en Miss Perú: "La hacían llorar mucho"

El pasado jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el Miss Universo 2025, donde la ganadora fue Miss México y lamentablemente, la representante peruana no logró llegar al top 30. Es así como la modelo Marina Mora reveló que Karla Bacigalupo no la pasó bien antes de ir al certamen de belleza.

¿Hicieron llorar a Karla Bacigalupo?

En una entrevista con el medio 'Arriba mi Gente', la modelo Marina Mora fue invitada para opinar de la participación de Karla Bacigalupo al Miss Universo 2025 y por qué no logró llegar al Top 30. Ante esto, la joven señaló que se debería porque la representante peruana fue desgastada emocionalmente por malos tratos en su preparación con Miss Perú.

"A veces en este tipo de situaciones se cometen algunos errores, el error ha sido de repente contratar a gente que no tiene la capacidad de ayudarle a la reina emocionalmente y en el tema de la técnica. Por ahí me han contado que sus preparadores le hacían llorar mucho antes de ir al Miss Universo y que ella ha ido desgastada emocionalmente a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana", expresó.

Marina Mora es una reconocida exreina de belleza, empresaria y figura pública peruana. Es conocida por haber sido elegida Miss Perú Mundo en 2001 y por su destacada carrera posterior en el mundo de la moda y los concursos de belleza. Por ello, tiene conocimientos de lo que habría pasado la candidata de Perú antes de ir al Miss Universo 2025.

No logró pasar al TOP 30

Karla Bacigalupo, la representante de Perú en el Miss Universo 2025, no logró clasificar al top 30 del certamen. A pesar de ser considerada una de las favoritas por algunos, finalizó su participación sin alcanzar la ronda de finalistas.

"Muchas gracias mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Un honor haberte compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía. Gracias Miss Perú y Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho, arriba Perú", expresó la joven en sus redes.

De esta manera, Karla Bacigalupo no logró llevarse la corona del Miss Universo 2025 a pesar de haber sido uno de las favoritas. Ante eso, Marina Mora estuvo en un programa de TV revelando que le llegó información de buena fuente informando que la representante peruana sufrió malos tratos de parte de sus preparadores de Miss Perú.