Yahaira Plasencia sorprende al dar consejos para superar al ex: "Uno tiene que seguir adelante"

Yahaira Plasencia volvió al centro de la conversación pública. Mientras promociona su tema "No te superé", surgieron rumores de un presunto romance con el empresario Luis Fernando Rodríguez. En medio de ello, la salsera interactuó con sus seguidores y sorprendió al dar consejos sobre cómo superar a una expareja, gesto que generó curiosidad por el contexto.

Yahaira Plasencia aconseja a sus seguidores sobre cómo superar a un ex

A través de sus historias de Instagram, Yahaira Plasencia respondió preguntas de sus seguidores y compartió recomendaciones para enfrentar una ruptura amorosa. La intérprete de salsa quiso conectar de manera más cercana con su público y abrió un espacio para que la gente le contara sus experiencias personales.

Una usuaria le escribió: "Hola Yaha... se sigue adelante y se supera de a pocos, saludos." Yahaira respaldó el comentario y amplió la idea: "Qué buena respuesta, pienso igual. Definitivamente uno tiene que seguir adelante. Cuando uno termina una relación es difícil superar, pero hay personas que lo superan más rápido, hay personas que se toman su tiempo. Pero está bien esa respuesta, se supera de a poco."

La cantante también respondió a otros casos particulares. Una seguidora le confesó que le resultaba especialmente complicado porque terminó con alguien que veía todos los días en el trabajo. Ese mensaje decía:

"Yaha, me duele mucho, encima es mi compañero de trabajo." La salsera reaccionó de inmediato: "Ay no, qué horrible encima verlo todos los días, pero bueno, ni se te ocurra renunciar. Uno tiene que seguir adelante. Haz como si no existiera, normal. Sigue cordial y amable y sigue tu proceso."

La foto con Luis Fernando Rodríguez que desató nuevas sospechas

Mientras sus historias sobre rupturas y sanación amorosa circulaban en redes, otra imagen empezó a tomar fuerza. Yahaira Plasencia compartió una fotografía durante la celebración del cumpleaños de Paula Arias, donde apareció al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo" o "Don Diablo".

La cantante había negado en repetidas ocasiones que existiera algo entre ellos, pero esta imagen reactivó todas las dudas. En la foto, ambos posan muy cerca y sonrientes, lo que llamó la atención de los seguidores y de los conductores de "América Hoy". Según el programa, esta sería la primera vez que Yahaira se muestra tan cercana a él de manera pública.

Janet Barboza no tardó en comentar en pleno programa: "Una foto que creíamos que no iba a salir a la luz... Sin embargo, Yahaira rompió todo esto y dijo: 'Don Diablo aparece en una foto a mi lado'." La conductora incluso lanzó una frase que encendió aún más la especulación: "Sí, lo oficializaron." Ethel Pozo también reaccionó al verlos juntos, aunque prefirió mantener un comentario breve.

El lanzamiento de "No te superé", los consejos sobre rupturas y la inesperada imagen junto a Luis Fernando Rodríguez han colocado nuevamente a Yahaira Plasencia en el foco mediático. Mientras algunos seguidores aplauden su intento de mostrarse más cercana y abierta, otros creen que su nueva faceta coincide demasiado con los rumores de un nuevo romance.