Curwen y Furrey parodian podcast en hotel: "Un espacio poco curioso"

Curwen y Furrey volvieron a generar revuelo en redes sociales al parodiar la grabación de un podcast dentro de un hotel. Con su característico humor, ambos recrearon una peculiar escenografía y lanzaron bromas sobre las recientes polémicas, captando rápidamente la atención de sus seguidores.

'Habla Good' parodia podcast en un hotel

Víctor Caballero, más conocido como Curwen, y Antonio Crespo, alias Furrey, sorprendieron a sus seguidores con un nuevo contenido para el programa 'Habla Good'. Durante la emisión del miércoles 19 de noviembre, ambos pasaron a otra parte del set para parodiar la reciente polémica sobre un podcast en un hotel, ubicándose en un sillón grande y acogedor que simulaba un espacio de grabación.

La escena destacaba por su ambiente de hotel, con luces LED rojas que iluminaban un llamativo jacuzzi decorado con macetas con flores. A un lado se ubica un sillón tántrico que refuerza la estética temática del lugar.

Curwen inició una entrevista ficticia a Furrey, presentándolo como un invitado especial y preguntándole sobre la situación que atraviesa la Junta de Fiscales Supremos. Durante el diálogo, se escuchaban sonidos propios de un hotel, lo que provocó las risas de todos los presentes.

"Estamos en una zona de alta turbulencia", expresó Víctor Caballero.

La escenificación llegó a su fin cuando un comentario de uno de los locutores provocó la risa de Curwen y Furrey, y el primero terminó retirándose del set entre carcajadas. Esta imitación se viralizó rápidamente en redes sociales.

Magaly sobre grabar podcast en un hotel

La conductora de televisión, Magaly Medina, no fue ajena a la parodia y, pese a que Curwen no es santo de su devoción, admitió que esta escenificación ha sido lo más gracioso que le ha escuchado. "Sumamente divertida esta tomadura de pelo", señaló 'La Urraca'.

Sin duda, esta imitación dejó en claro lo absurdo que resulta para la comunidad digital grabar un podcast en un hotel, especialmente cuando la mayoría de invitados se conecta desde sus casas, autos o espacios públicos. Además, esta polémica se suma a la larga lista de excusas que algunos hombres emplean para justificar sus visitas a establecimientos de paso.

En resumen, la divertida puesta en escena de Curwen y Furrey volvió a demostrar su capacidad para convertir la polémica en un contenido viral. Su parodia no solo entretuvo a sus seguidores, sino que también evidenció cómo el humor puede transformar cualquier tendencia en un momento memorable.