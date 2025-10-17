Curwen sorprende al revelar que se comprometió con Carla Campos en Punta Cana: "Me dijo que sí"

El creador de contenido Curwen sorprendió a los televidentes del programa Todo Good al anunciar en vivo su compromiso con su pareja, la diseñadora gráfica e ilustradora Carla Campos Salazar. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de set y a su futura esposa, quien recibió el anillo en Punta Cana, en un gesto romántico que rápidamente se volvió viral.

El tan esperado anuncio de compromiso de Curwen

El influencer contó que viajó en secreto hasta el país caribeño para sorprender a Carla, quien no tenía idea de que él también estaría allí. Su confesión desató aplausos y gritos de alegría en el estudio, donde sus compañeros celebraron la noticia.

"Ella no sabía que iba a venir. Hablé con su mejor amiga, le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. Voy a subir el volumen para escucharlos", reveló Curwen emocionado.

El creador digital también comentó entre risas que no disfruta de los viajes, pero que esta vez hizo una excepción por amor.

"Ustedes saben que no me gusta viajar. Soy un tipo aburrido", admitió, evidenciando su nerviosismo al recordar todo lo que implicó la sorpresa.

La noticia del compromiso no tardó en generar reacciones en redes sociales. Miles de seguidores felicitaron a la pareja por la nueva etapa que inician juntos, aunque algunos también comentaron sobre la juventud de Carla. Otros internautas, en cambio, prefirieron resaltar el gesto romántico y felicitar al influencer.

"La quiere asegurar antes de que le pase la etapa rebelde", escribió un usuario, mientras otro señaló: "Fuera de bromas, no creo que su pareja termine con él. Es muy joven, mientras que Curwen está en la etapa de formalizar algo". "Hasta que no estén casados no lo creo", "Me spoilee" y "Felicidades" fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes tras la emotiva revelación.

¿Quién es Carla Campos Salazar?

Carla Campos Salazar, de 23 años, es una talentosa diseñadora gráfica e ilustradora peruana. Es hermana mayor de la actriz Adriana Campos Salazar, quien forma parte del elenco de la exitosa serie Al fondo hay sitio. Carla estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte su trabajo artístico y momentos de su vida personal.

En TikTok, acumula más de 500 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 88 mil. Su estilo fresco y su talento para el diseño le han permitido consolidarse como una figura influyente entre los jóvenes creadores de contenido.

La historia de amor entre Curwen y Carla ha sido seguida de cerca por sus fanáticos, quienes celebraron este nuevo paso en su relación. El romántico gesto en Punta Cana demostró que el influencer está decidido a formalizar su vínculo con la diseñadora, dejando atrás cualquier rumor sobre su vida sentimental.

El compromiso se convierte en una nueva etapa para la pareja, que ahora disfruta de su felicidad rodeada del cariño de sus seguidores y amigos del medio digital. Sin duda, un capítulo que marca el inicio de una historia de amor que promete continuar cosechando momentos memorables.