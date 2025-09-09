Abogado del chofer que atropelló a Furrey anuncia contrademanda: "Vamos a pedir indemnización"

El caso del accidente que dejó gravemente herido al streamer y youtuber Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, volvió a dar un giro importante. Pablo Castillo Ticerán, conductor del vehículo implicado, obtuvo su libertad tras permanecer dos meses bajo prisión preventiva. Ahora, su defensa legal anunció que iniciará una contrademanda contra el creador de contenido.

Abogado de Pablo Castillo anuncia contrademanda contra Furrey

En una entrevista para el programa 'Ponte en la Cola', el abogado de Castillo, Raúl Soteldo, detalló los próximos pasos de la estrategia legal. Según explicó, tras la decisión de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, que dejó sin efecto la prisión preventiva, el siguiente objetivo será enfrentar directamente a Furrey en los tribunales.

"El primer objetivo es lograr el archivo de esta denuncia totalmente infundada. Luego de que se archive, vamos a contrademandar, es decir, presentaremos una demanda por indemnización por daños y perjuicios", precisó el abogado.

Soteldo además adelantó que pedirá a la Fiscalía citar a Antonio Crespo Galán para que responda sobre lo ocurrido en el accidente. Recalcó que el streamer ha dado declaraciones en programas de televisión y redes sociales, pero hasta ahora no se ha presentado a declarar formalmente ante las autoridades.

"Nosotros hemos pedido que se cite a declarar a Antonio Crespo Galán. Se sienta en su programa, pero no va a declarar y el fiscal tampoco lo ha citado. Esta defensa le ha pedido día y hora para que lo convoquen porque tenemos un pliego de preguntas sobre por qué no cumplió las normas de tránsito", agregó Soteldo, cuestionando la actitud del influencer.

Chofer del accidente de Furrey se pronuncia

Luego de que el tribunal determinó que no se cumplían los presupuestos legales para mantenerlo encarcelado y reemplazó la medida por comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles. Apenas recuperó la libertad, Castillo se pronunció sobre lo vivido en este proceso.

"He estado detenido injustamente y felizmente hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado", expresó a la prensa, agradeciendo el respaldo que recibió durante su tiempo en prisión.

El conductor insistió en que no manejaba a alta velocidad y que tampoco evadió señales de tránsito. Reconoció que lo ocurrido fue un accidente y aseguró que lamenta las graves consecuencias que enfrenta el streamer, quien continúa en recuperación.

"Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses", agregó, subrayando el impacto emocional y familiar que sufrió durante su reclusión.

En conclusión, el caso de Furrey y Pablo Castillo sigue generando controversia. Mientras el youtuber avanza en su recuperación, la defensa del chofer prepara una ofensiva legal con una contrademanda por daños y perjuicios. La próxima citación a Antonio Crespo Galán podría marcar un nuevo capítulo en este proceso que aún no tiene un desenlace claro.