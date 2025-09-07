Chofer involucrado en accidente de Furrey se pronuncia tras su liberación: "Han sido dos meses de pesadilla"

El caso del accidente que dejó gravemente herido al youtuber Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, dio un nuevo giro: Pablo Castillo Ticerán, el chofer involucrado, recuperó su libertad tras dos meses en prisión preventiva, tras una decisión de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima que acogió la apelación de su defensa.

Chofer del accidente de Furrey se pronuncia

El tribunal determinó que no se cumplían los presupuestos legales para mantenerlo encarcelado y reemplazó la medida por comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles. Apenas recuperó la libertad, Castillo se pronunció sobre lo vivido en este proceso.

"He estado detenido injustamente y felizmente hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado", expresó a la prensa, agradeciendo el respaldo que recibió durante su tiempo en prisión.

El conductor insistió en que no manejaba a alta velocidad y que tampoco evadió señales de tránsito. Reconoció que lo ocurrido fue un accidente y aseguró que lamenta las graves consecuencias que enfrenta el streamer, quien continúa en recuperación.

"Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses", agregó, subrayando el impacto emocional y familiar que sufrió durante su reclusión.

Posturas enfrentadas de las defensas legales

El abogado de Castillo, Raúl Sotelo, defendió la inocencia de su patrocinado y cuestionó la solidez de las pruebas en su contra. Explicó que un perito designado por el propio Ministerio Público no logró determinar si el chofer cruzó con la luz roja ni calcular la velocidad exacta del vehículo. Además, sostuvo que las vallas metálicas instaladas en la zona limitaron la visibilidad.

"Existe un perito del Ministerio Público que le ha dicho al fiscal que lo nombró que no puede determinar si el señor se cruzó la luz roja. Segundo, que tampoco puede determinar la velocidad porque no tiene los elementos suficientes con lo que le han dado", manifestó Sotelo.

Sin embargo, la defensa de Furrey presentó una postura opuesta. El abogado del creador de contenido, Yener Cáriga, aseguró que hasta el momento no se ha incorporado ninguna pericia oficial a la carpeta fiscal. Señaló que revisó el expediente y que los análisis técnicos aún no concluyen, por lo que desmintió que existan resultados formales que favorezcan a Castillo.

En conclusión, la liberación del chofer no significa el cierre del caso. El proceso judicial continúa en marcha mientras se esperan los resultados de las pericias oficiales que determinarán responsabilidades. La situación mantiene expectantes tanto a los seguidores del streamer como a la opinión pública, mientras el propio Furrey sigue enfocado en su recuperación.