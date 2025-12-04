Rodrigo González sobre Samahara Lobatón en concierto de Bryan Torres: "La separación no duró nada"

A inicios de la semana, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa con una conciliación inmediata para sus dos hijos. A tres días de su separación, la influencer apareció juergueando en un concierto del salsero.

Peluchín critica a Samahara Lobatón

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González vio las imágenes de Samahara Lobatón bailando y disfrutando en una discoteca donde se presentó Bryan Torres, a tres días de su separación oficial. Ante esto, el conductor de televisión la cuestionó por su actitud y su compañera Gigi también.

"La separación no duró nada. Brindando, celebrando, chupando, cantando, bailando. Bryan en el escenario y la ofendida (Samahara) en un viaje sin retorno. Estaba instalada en: 'No hay olvido ni perdón'", expresó el periodista Rodrigo González, y Gigi Mitre agrega: "Ósea hay mil discotecas y ella va donde él canta"

Los conductores de conducción cuestionaron a ambos personajes de la farándula, ya que emitieron sus comunicados alegando que no querían saber uno del otro, más que su relación de padres que fue conciliado, y que cada uno haría su vida por separado, pero se encontraron en un centro nocturno.

"No han tardado ni 24 horas en actuar como si nada pasara y alegar demencia temporal. ¿No dijeron en sus comunicados que no querían saber nada el uno del otro? Y ella está en el grupo del ex de Dayanita. Vaya banda", comentó el conductor conocido como 'Peluchín'.

Salida con la ex de Dayanita

Durante la última edición de América Hoy, el programa presentó imágenes donde se observa a Samahara bailando y disfrutando del show que Bryan Torres ofrecía en una concurrida discoteca. En el mismo box también estuvo Miguel Rubio, ex de Dayanita, junto a un grupo de amigos. Aunque no se los vio en actitudes comprometedoras, la situación no pasó desapercibida.

"Roger nos dice: está devastada, yo creo que ha visto mal porque yo la veo recontra entonada y recontra sazonada", comentó Janet Barboza, sorprendida por la actitud de la joven que hace unos días acaba de anunciar su separación y que se encargará de sus tres hijos a sus 24 años.

De esta manera, Samahara Lobatón aprovechó la oportunidad para salir a divertirse tras volverse soltera otra vez, pero Rodrigo González la cuestionó por ir en un centro nocturno donde su ex y padre de sus dos hijos, Bryan Torres, estuvo tocando en vivo junto a su grupo.