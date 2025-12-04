Samahara Lobatón se luce en show de Bryan Torres con ex de Dayanita y él aclara: "Coincidimos"

Samahara Lobatón volvió a generar conversación tras su separación de Bryan Torres al ser vista en una discoteca durante una presentación del padre de sus hijos. Lo que más llamó la atención fue que compartió un box con Miguel Rubio, expareja de Dayanita, desatando comentarios sobre su comportamiento a pocos días de anunciar el fin de su relación.

Samahara disfruta de concierto de Bryan en compañía de Miguel Rubio

Durante la última edición de América Hoy, el programa presentó imágenes donde se observa a Samahara bailando y disfrutando del show que Bryan Torres ofrecía en una concurrida discoteca. En el mismo box también estuvo Miguel Rubio, ex de Dayanita, junto a un grupo de amigos. Aunque no se los vio en actitudes comprometedoras, la situación no pasó desapercibida.

"Roger nos dice: está devastada, yo creo que ha visto mal porque yo la veo recontra entonada y recontra sazonada", comentó Janet Barboza, sorprendida por la actitud de la joven.

La conductora también destacó que Samahara no solo estaba en el mismo lugar donde cantaba Bryan, sino que incluso seguía el show con entusiasmo.

"Desde el box en el que están Samahara, Miguel y otras personas es que están grabando (el concierto) y ellos están viendo al Bryan. Ella le clava unos pasitos, se olvidó de la conciliación, de los gritos", señaló Barboza.

Ante esto, Ethel Pozo intervino y cuestionó la imagen que transmitía la influencer, pues no coincidía con la de alguien afectado por una ruptura reciente.

"Puede querer que la gente la quiera ver bien, pero tal vez pudo irse a otro lugar, no a donde está su expareja, a ver cómo está cantando", comentó la psicóloga invitada.

Miguel Rubio aclara su encuentro con Samahara Lobatón

Frente al revuelo que causaron las imágenes, Miguel Rubio se enlazó en vivo con 'América Hoy' para explicar lo ocurrido. Afirmó que no había ninguna intención oculta y que su encuentro con Samahara se dio de manera casual.

"Coincidimos en una reunión en el mismo box. Yo justo salía de otro canal, de grabar, fui a una reunión con unos amigos, la gran mayoría salseros, nos conocemos porque son del Callao. Yo llegué después que Samahara, no tiene nada de malo... es la primera vez que la veo en persona", explicó.

Asimismo, Ethel Pozo le recordó que Samahara recién había terminado una relación y que supuestamente estaba devastada, lo que llevó a Edson Dávila a preguntarle si la consoló.

"No, no... la chica es una chica muy guapa, pero creo que también tiene derecho a salir y si llegó su pareja ahí, pues coincidencia. No estábamos nosotros solos, éramos un grupo", respondió.

Por otro lado, Janet Barboza, por su parte, fue directa: "¿Hablaste y bailaste con Samahara?", le preguntó. Miguel respondió tajante:

"Sea verdad o mentira, nunca te voy a decir que sí. Si tienes algún video, demuéstralo".

La conductora insistió y le dijo que sus fuentes aseguraban que estuvo "muy aproximado" a la influencer. Él negó cualquier intención romántica:

"Es una niña muy linda, muy guapa, pero creo que hay que respetarla", aseguró. También descartó haber bailado con ella. "Sí hemos hablado, hemos tenido una proximidad pero no tanto, hablamos de cosas X", explicó.

Sobre Bryan Torres, señaló que se cruzaron porque tienen amigos en común y descartó cualquier tensión. Finalmente, negó haber intercambiado números con Samahara, aunque reconoció que sí se siguen en redes sociales..

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue generando titulares, y ahora su aparición junto a Miguel Rubio aviva nuevas especulaciones. Mientras la influencer muestra que continúa con su vida social, los protagonistas niegan cualquier vínculo más allá de una coincidencia.