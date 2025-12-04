¿Indirecta? Melissa Klug lanza dardo tras ruptura de Bryan y Samahara: "Nunca voy a soltarle la mano"

La separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a sacudir el panorama mediático. La joven influencer anunció el final de su relación en medio de especulaciones y comentarios en redes, lo que generó un inmediato interés del público. Ante el revuelo, sus padres, Melissa Klug y Abel Lobatón, se pronunciaron sorprendiendo a más de uno.

Melissa Klug respalda públicamente a Samahara

En declaraciones difundidas por América Hoy, Melissa Klug compartió un mensaje directo y emotivo tras la ruptura de Samahara con Bryan Torres. La empresaria recalcó que su hija no enfrentará sola este proceso, sin importar las diferencias que puedan existir entre ellas.

"Mi hija sabe que ella no está sola, nunca va a estar sola ni ella ni mis nietos. Ella sabe que en cada paso, en cada caída y en cada nuevo comienzo siempre voy a estar con ella. Así tengamos mil diferencias y maneras de pensar distintas, las equivocaciones son parte de la vida, pero jamás será motivo para que le suelte la mano", expresó con firmeza.

Sin mencionar a Bryan directamente, Melissa dejó entrever que no permitirá situaciones que perjudiquen a su hija, lo que muchos interpretaron como una advertencia.

"Mientras yo viva no voy a permitir que nadie le haga daño. Ella es una mujer fuerte y valiosa y tiene a su mamá detrás de ella, siempre respaldándola y cuidándola, protegiéndola de lo que venga. Siempre lo vamos a enfrentar juntas hasta que Dios lo permita", agregó.

El mensaje de Klug reforzó la idea de unidad familiar en un momento especialmente delicado para Samahara, quien desde hace días se mantiene alejada de las cámaras mientras resuelve asuntos legales y personales con su expareja.

Abel Lobatón se compromete a conversar con su hija

Quien también decidió pronunciarse fue Abel Lobatón, padre de Samahara. Aunque actualmente trabaja fuera de Lima, aseguró que mantiene comunicación constante con su hija y que, apenas regrese, buscará entender a profundidad lo ocurrido entre ella y Bryan.

"Recién voy a ir a Lima el lunes, cuando vaya voy a conversar con Samahara para ver qué ha pasado. A todos mis hijos los apoyo igual", comentó el exfutbolista.

Su respuesta, breve pero contundente, evidenció su disposición a acompañarla en este proceso, sin emitir juicios apresurados sobre la separación. Según explicó, prefiere escuchar directamente a Samahara antes de opinar sobre los motivos o decisiones tomadas tras el fin de la relación.

Las reacciones de Melissa Klug y Abel Lobatón evidencian que, pese a sus diferencias personales, ambos coinciden en respaldar a Samahara en este nuevo capítulo. La joven atraviesa otra etapa mediática compleja, y mientras el público intenta reconstruir las razones de la ruptura con Bryan Torres, sus padres optan por acompañarla desde la distancia o de cerca.