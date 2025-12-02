Melissa Klug rompe su silencio tras ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: ¿Qué dijo?

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas

La historia entre Samahara Lobatón y Bryan Torres llegó oficialmente a su final lo cual ha llamado la atención de más de uno. Ante esto Melissa Klug, mamá de Samahara, se pronunció al respecto y sosprendió a más de uno con sus respuesta.

Melissa Klug marca distancia y respalda a Samahara

Melissa Klug conversó con América Hoy y reaccionó ante la separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres, un romance que nunca logró su aprobación. La chalaca mantuvo su postura y evitó profundizar en la ruptura. Remarcó que Samahara es la única que puede dar explicaciones sobre lo ocurrido.

"Mamacita no tengo nada que comentar de esa persona, será mi hija la indicada, la que tiene que hablar", expresó en una primera respuesta, dejando claro que no está dispuesta a referirse a su exyerno.

La reportera del programa insistió y recordó que hace solo unos días la familia celebró el cumpleaños de Samahara, evento en el que Bryan también estuvo presente. Sin embargo, Melissa prefirió no detallar nada sobre los motivos que desencadenaron el final de la relación. Lo que sí dejó claro fue su apoyo absoluto hacia su hija.

"Imagino que respaldas por completo a tu hija", le planteó la periodista. La empresaria respondió de inmediato: "Totalmente, es mi hija".

Con esa frase, Melissa reafirmó que acompañará a Samahara en este proceso sin necesidad de involucrarse en temas que, según ella, solo competen a la joven influencer.

Bryan Torres se va de la casa de Samahara Lobatón

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" captaron a Bryan Torres abandonando la casa de Samahara Lobatón, tan solo unas horas después de que ambos anunciaran oficialmente su ruptura. El cantante fue visto subiendo sus cosas en una gran bolsa negra y acompañado de su madre, quien habría llegado para ayudarlo en medio de la separación.

El equipo de Magaly Medina mostró en exclusiva las imágenes del ex de Samahara dejando la vivienda donde convivía con la hija de Melissa Klug y sus dos pequeñas. A eso de las seis de la tarde, una camioneta tipo taxi se estacionó frente al domicilio.

Dentro del vehículo se observó a la mamá del cantante sentada en el asiento delantero. También se ve a Bryan en la parte posterior, cargando una bolsa negra grande, como las que se usan para basura, que contenía sus pertenencias personales.

"Esta tarde, a las seis, un equipo nuestro estuvo afuera de la casa de Samahara Lobatón y vio pasar una movilidad donde iba la mamá de Bryan Torres. Ella había llegado para recogerlo", relató Magaly Medina.

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres abrió un nuevo capítulo en la vida de ambos. Mientras él dejó la casa que compartían, Melissa Klug optó por mantenerse al margen y respaldar por completo a su hija, reafirmando que Samahara es la única que debe dar explicaciones.