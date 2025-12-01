Magaly sobre el fin del romance entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: "¿Cuál de los dos dice la verdad?"

Samahara Lobatón reveló que se separó de Bryan Torres de manera inmediata sorprendiendo a muchos, incluso a Magaly. Ahora, el salsero señala que fue por un tema familiar y no de infidelidad como se ha especulado, pero desconcierta a la conductora de TV.

Magaly sobre Samahara y Bryan Torres

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su romance, pero ambos dieron a entender diferentes razones de su separación. Ante esto, Magaly Medina afirma estar asombrada por esta situación, ya que hace unos días antes estuvieron en su set de televisión afirmando que todo iba muy bien.

"Los comunicados que nos han sorprendido hoy al empezar esta noche, donde anuncia su separación de Torres. Dice que al Bryan descubrió alguna cochinadita, algo, no especifica que, pero es bastante clara. Él también ha sacado su comunicado donde da entender que hubo un malentendido donde estaría involucrado su hija mayor", expresó.

Es así como la hija de Melissa Klug también saco otro mensaje que sería una indirecta para el padre de sus dos últimos hijos, señalando que el cantante se estaría victimizando para no asumir sus errores, según comenta Magaly.

"Ella le ha enmendado la plana contra historia donde dice que Bryan estaría victimizando para no asumir la culpa ¿A qué se debe esta separación? ¿Cuál de los dos dice la verdad? Samahara intentando señalar que hizo una falta de respeto o él, tratando de indicar de índole familia", expresó.

Así se fue Bryan de la casa de Lobatón

En otro momento, la periodista revela que sus cámaras estuvieron presentes cuando el salsero habría retirado algunas de sus cosas de la casa de Samahara Lobatón. Al parecer, el cantante guardo algunas de sus pertenencias en bolsas negras y fue acompañado de su madre.

"Mi equipo vio afuera de la casa de Samahara Lobatón pasar en un taxi a la madre de Bryan, a pasar a recoger a su hijo. Ahí está la señora, atrás va él y se puede apreciar una bolsa negra de basura, que al parecer habría retirado algunos implementos personales, no se sabe. Así se retiró", relató.

De esta manera, parece que Bryan Torres retiró algunas cosas esenciales de la casa que compartía con Samahara Lobatón luego de que anunciaron sus comunicados del fin de su relación amorosa a menos de dos meses del nacimiento de su su segundo hijo juntos y el primer año de su hija.