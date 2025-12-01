Evelyn Vela afirma que estaría recibiendo amenazas de Melissa Klug: "Si me pasa algo, ella tiene la culpa"

La empresaria Evelyn Vela era una amiga muy cercana a Melissa Klug, hasta que se distanciaron hace meses por un problema entre sus hijas. Es así como ahora, están en 'guerra' enviándose indirectas, pero ahora culpan a la Klug de fuertes amenazas.

Evelyn Vela de Melissa Klug

En el podcast 'X no decirlo', Evelyn Vela se hizo presenta para opinar sobre varios temas de la farándula, pero también sobre el distanciamiento entre Melissa Klug con su pareja Jesús Barco. Aunque, después salió a la luz que la empresaria viene recibiendo amenazas.

En inicio comenta que no le tiene miedo a la madre de Samahara Lobatón, y que incluso, puede ir a visitarla a confrontarla en cualquier momento, ya que viven muy cerca una de la otra.

"Yo no tengo miedo a nadie, persona que me quiera decir algo a mí, ya sabe mi dirección sobre todo porque vive cerquísima a mi casa, puede ir a tocarme la puerta", expresó.

Entonces, el conductor le menciona que pasa si la agrede, y Evelyn Vela revela que viene recibiendo amenazas desde hace mucho, desde que aparentemente empezó su problema con Melissa Klug. Por ello, la señala como presunta responsable de cualquier cosa que le llegue a pasar.

"¿Si te chanca?", le pregunta, y Evelyn responde: "Escúchame, me han estado mandando mensaje acá, amenazándome. Por si acaso, si me pasa algo, la señora tiene la culpa porque la última vez me dijeron que me iban a cortar mi bello rostro"

Sobre la separación de Jesús Barco

Después, Vela estuvo comentando sobre la situación que Melissa Klug viene pasando con el padre de su última hija, donde señala que no la conoce muy bien debido a que cuando eran amigas le mostraba una cara muy diferente a lo que es ahora

"Nunca la llegué a conocer, te soy sincera porque conmigo era otra persona y después en televisión era otra persona, con otras persona, era otra. Ella cuando comenzó no sabía decir una sola palabra. Yo era la que hablaba y ella era mi adorno, no estoy mintiendo. Cuando se dieron el beso parecía un pico saludo, muy frío", opinó.

De esta manera, Evelyn Vela no puede dar una opinión clara de Melissa Klug, más que de que estaría facturando con su reconciliación con Jesús Barco. Aunque también, mencionó que viene recibiendo amenazas que sería de la 'Blanca de Chucuito' y la hace responsable sobre cualquier ataque.