Samantha Batallanos sacaría su propia línea se shampoo tras polémica con Álvaro Rod: "¿Por qué no?"

Desde que Samantha Batallanos anunció el fin de su romance con Álvaro Rod, inició un conflicto por no querer comprarle un shampoo y más cosas. Ahora, la actriz cómica señaló que estaría muy interesada en sacar su propia línea de cuidado para el cabello.

Sacaría su propio shampoo

En una entrevista con la página de Instarándula, Samantha Batallanos decidió responder más sobre las cuestiones alrededor de Álvaro Rod. Es así que estuvo contando al periodista Samuel Suárez que tiene muchos proyectos en camino por realizar que estarían vinculados al rubro de la belleza.

"¿Qué es lo que quieres hacer?", le pregunta el periodista, y Samantha responde: "Los proyectos que quiero hacer, es sorpresita, te he contado una chiqui nada más en el rubro de la belleza, obvio". Entonces, le bromea: "Muy pronto la línea de shampoo de Samantha Batallanos ¿Qué sería? Es broma", y ella agrega: "Pero ¿Por qué no? me gusta, me dio una buena idea, me gusta".

Es así como Samantha Batallanos expresó que muchas personas le han preguntado sobre los cuidados de su cabello, a raíz de toda la polémica. Así mismo, haría un producto que ella misma utilizaría y para que mejore el cabello para todas quienes la compren. Terminó dando un extraño agradecimiento al salsero por la polémica y el próximo emprendimiento.

"Sería el verdadero shampoo, para que tenga este pelo. Algo que yo use y que funcione también a las personas (Estas viendo los contactitos ¿Cómo se haría?) Sí, encantaría contarte. El nombre todavía no lo tengo, pero va por ahí. Gracias al Álvaro, sacaré mi marca de shampoo", añadió.

Lo que dijo en 'Esta Noche'

Durante una entrevista en 'Esta Noche', Samantha Batallanos decidió aclarar punto por punto lo ocurrido en su relación con Álvaro Rod. La modelo contó que la ruptura no se dio por un solo hecho, sino por una acumulación de situaciones que la llevaron a desgastar el vínculo. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el del famoso shampoo, del cual ella misma dio su versión.

"Él me dijo que soy interesada, pero cómo serlo si cuando le pedí que me compre un shampoo no quiso. Encima se puso a llorar y yo no entendía por qué, ni siquiera me decía qué le pasaba", explicó la ex reina de belleza.

De esta manera, Samantha Batallanos expresó su malestar con Álvaro Rod por todo la polémica del shampoo. Además, afirmó que gracias a esto podría empezar un emprendimiento de su propia línea de cuidados para el cabello.