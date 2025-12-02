Bryan Torres deja la casa de Samahara Lobatón con sus cosas en una bolsa negra: "Su mamá lo recogió"

La historia entre Samahara Lobatón y Bryan Torres llegó oficialmente a su final. Horas después de que ambos anunciaran su ruptura en redes sociales, las cámaras de "Magaly TV La Firme" captaron al cantante dejando la casa que compartía con la hija de Melissa Klug, cargando sus pertenencias en una gran bolsa negra y junto a su madre.

Bryan Torres se va de la casa de Samahara Lobatón

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" captaron a Bryan Torres abandonando la casa de Samahara Lobatón, tan solo unas horas después de que ambos anunciaran oficialmente su ruptura. El cantante fue visto subiendo sus cosas en una gran bolsa negra y acompañado de su madre, quien habría llegado para ayudarlo en medio de la separación.

El equipo de Magaly Medina mostró en exclusiva las imágenes del ex de Samahara dejando la vivienda donde convivía con la hija de Melissa Klug y sus dos pequeñas. A eso de las seis de la tarde, una camioneta tipo taxi se estacionó frente al domicilio.

Dentro del vehículo se observó a la mamá del cantante sentada en el asiento delantero. También se ve a Bryan en la parte posterior, cargando una bolsa negra grande, como las que se usan para basura, que contenía sus pertenencias personales.

"Esta tarde, a las seis, un equipo nuestro estuvo afuera de la casa de Samahara Lobatón y vio pasar una movilidad donde iba la mamá de Bryan Torres. Ella había llegado para recogerlo", relató Magaly Medina.

La escena no dejó dudas: Bryan Torres se mudó oficialmente, marcando el final de su historia de amor con la influencer. Su salida fue rápida y sin mirar atrás, dejando claro que la separación ya era una realidad.

"En las imágenes se ve claramente a la señora en el asiento delantero, junto al chofer, y atrás va Bryan. También se aprecia una bolsa negra grande, de estas típicas bolsas de basura, donde habría guardado algunas de sus cosas personales, quizá ropa; no lo sabemos exactamente, pero es evidente que llevaba pertenencias. Así fue como, a las seis de la tarde, se retiró", añadió.

Samahara y Bryan anuncian ruptura con diferentes comunicados

Horas antes de la mudanza, Samahara Lobatón sorprendió a todos al publicar un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación con Bryan. Según explicó, la decisión fue por una falta de respeto y compromiso que no estaba dispuesta a tolerar. La joven también dejó en claro que no hay vuelta atrás

"Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos", escribió Samahara. "Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos en reconstruir mi vida, en brindar a mis hijos un futuro lleno de amor, estabilidad y confianza", afirmó.

Poco después, el salsero también dio su versión de los hechos. En un comunicado, Bryan aseguró que fue él quien decidió terminar la relación y descartó por completo que el motivo haya sido una infidelidad. Asimismo, pidió que no se tergiversen las razones del rompimiento.

"Yo soy quien pone fin a la relación. Esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más", expresó el artista. "No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver. Seguiré con mi vida tranquila, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos", aclaró Bryan.

En conclusión, Bryan Torres fue captado dejando la casa de Samahara Lobatón con sus pertenencias en una bolsa negra, sellando así el final de su convivencia y de una relación que ya venía enfrentando tensiones. Su partida confirma que ambos han decidido seguir caminos distintos, mientras él inicia una nueva etapa personal y ella se enfoca en reconstruir su vida junto a sus hijos.