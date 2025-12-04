Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa: "Hicimos votación en el escenario"

Dentro de la cumbia peruana, Grupo 5 es una de las más sonadas y queridas del público por su amplia trayectoria musical. Es así como ha realizado varias colaboraciones musicales y en una entrevista, contaron un curioso detalle sobre el feat con Mike Bahía y Guaynaa.

Grupo 5 cuenta anécdota con Mike Bahía y Guaynaa

En una entrevista con 'Karibeña Espectáculos', estuvieron Christian, Elmer y Andy Yaipén de Grupo 5 para contar un poco más sobre la agrupación de cumbia. Además, revelaron algunos detalles que tuvieron al realizar las colaboraciones. En esta ocasión, hablaron sobre el feat que hicieron con Mike Bahía y Guaynaa.

"Lo cantamos el año pasado en el Estadio Nacional, tiene una historia muy bonita, una historia de amistad que nace en La Voz. Luego, comunicaciones constantes de hagamos un tema, nos mandábamos temas y bueno, llegó el día que la grabamos y no teníamos nombre para la canción", expresó.

Como lo menciona Christian Yaipén, junto a Mike Bahía y Guaynaa ya tenían lista la canción, menos el nombre. Es así como tomaron una decisión importante realizando una votación entre todas las personas que estuvieron presentes en la grabación, quedando así el nombre de "Tú no eres un ángel", que casi se llamaría "Mentirosa".

"¿Cómo le ponemos? Estábamos con Mike y Guaynaa, hicimos votación ahí en el escenario y bueno, queda 'Tú no eres un ángel'. Inicialmente la guardamos como 'Mentirosa', quedó en el escenario 'Tú no eres un ángel'", expresó.

Sobre la canción "Tú no eres un ángel"

El pasado 3 de mayo de 2024, la agrupación de cumbia decidió lanzar el videoclip oficial del tema "Tú no eres un ángel" en su plataforma de YouTube, donde realizó una colaboración en vivo con Mike Bahía y Guaynaa. Esta canción fue grabada en el concierto que se realizó en el Estadio San Marcos.

Este sencillo musical se convirtió en todo un éxito y a más de un año de su lanzamiento, ha logrado sumar más de 17 millones de reproducciones. Volviéndose viral en las redes sociales, ocupando los primeros lugares entre los más pedidos.

De esta manera, Grupo 5 ha demostrado tener un éxito en cada una de sus producciones musicales siendo apoyado por el público. Sin duda, la canción "Tú no eres un ángel" con Mike Bahía y Guaynaa se convirtió entre las más escuchadas, sin pensar que su nombre fue elegido el mismo en que fue grabado y presentado en Estadio San Marcos.