RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Espectacular!

Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa: "Hicimos votación en el escenario"

Por medio de una entrevista con Karibeña, Christian Yaipén de Grupo 5 contó una curiosa anécdota que ocurrió al momento de elegir el nombre de la colaboración con Mike Bahía y Guaynaa.

Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa
Grupo 5 cuenta curiosa anécdota sobre canción con Mike Bahía y Guaynaa (YouTube)
04/12/2025

Dentro de la cumbia peruana, Grupo 5 es una de las más sonadas y queridas del público por su amplia trayectoria musical. Es así como ha realizado varias colaboraciones musicales y en una entrevista, contaron un curioso detalle sobre el feat con Mike Bahía y Guaynaa

Grupo 5 cuenta anécdota con Mike Bahía y Guaynaa

En una entrevista con 'Karibeña Espectáculos', estuvieron Christian, Elmer y Andy Yaipén de Grupo 5 para contar un poco más sobre la agrupación de cumbia. Además, revelaron algunos detalles que tuvieron al realizar las colaboraciones. En esta ocasión, hablaron sobre el feat que hicieron con Mike Bahía y Guaynaa.

"Lo cantamos el año pasado en el Estadio Nacional, tiene una historia muy bonita, una historia de amistad que nace en La Voz. Luego, comunicaciones constantes de hagamos un tema, nos mandábamos temas y bueno, llegó el día que la grabamos y no teníamos nombre para la canción", expresó. 

Como lo menciona Christian Yaipén, junto a Mike Bahía y Guaynaa ya tenían lista la canción, menos el nombre. Es así como tomaron una decisión importante realizando una votación entre todas las personas que estuvieron presentes en la grabación, quedando así el nombre de "Tú no eres un ángel", que casi se llamaría "Mentirosa"

"¿Cómo le ponemos? Estábamos con Mike y Guaynaa, hicimos votación ahí en el escenario y bueno, queda 'Tú no eres un ángel'. Inicialmente la guardamos como 'Mentirosa', quedó en el escenario 'Tú no eres un ángel'", expresó. 

Milenka Nolasco genera polémica al ser consultada por Zully: "No tengo memoria"
Lee también

Milenka Nolasco genera polémica al ser consultada por Zully: "No tengo memoria"

Sobre la canción "Tú no eres un ángel"

El pasado 3 de mayo de 2024, la agrupación de cumbia decidió lanzar el videoclip oficial del tema "Tú no eres un ángel" en su plataforma de YouTube, donde realizó una colaboración en vivo con Mike Bahía y Guaynaa. Esta canción fue grabada en el concierto que se realizó en el Estadio San Marcos.

Este sencillo musical se convirtió en todo un éxito y a más de un año de su lanzamiento, ha logrado sumar más de 17 millones de reproducciones. Volviéndose viral en las redes sociales, ocupando los primeros lugares entre los más pedidos. 

Paula Arias defiende a Luis Fernando y respalda vínculo con Yahaira Plasencia: "Un caballero"
Lee también

Paula Arias defiende a Luis Fernando y respalda vínculo con Yahaira Plasencia: "Un caballero"

De esta manera, Grupo 5 ha demostrado tener un éxito en cada una de sus producciones musicales siendo apoyado por el público. Sin duda, la canción "Tú no eres un ángel" con Mike Bahía y Guaynaa se convirtió entre las más escuchadas, sin pensar que su nombre fue elegido el mismo en que fue grabado y presentado en Estadio San Marcos. 

Temas relacionados canción Grupo 5 Guaynaa Mike Bahía tú no eres un ángel

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña