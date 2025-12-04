Magaly Medina se conmueve con historia de Pol Deportes y pide beca: "Los sueños no tienen límites"

La historia del joven Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', sigue conmoviendo corazones en todo el Perú. El muchacho, que se hizo viral por haber narrado un partido desde un cerro en Ate, ahora fue invitado a viajar a España, y Magaly Medina aprovechó su programa para resaltar su esfuerzo y pedir apoyo a las empresas para que pueda estudiar periodismo deportivo.

Magaly Medina se emociona con historia de Pol Deportes

Magaly Medina se mostró profundamente conmovida por el caso de Cliver Huamán, el joven de Andahuaylas conocido como 'Pol Deportes', quien se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco en Ate usando solo su celular. La conductora resaltó el esfuerzo del muchacho y pidió a las empresas y universidades que lo ayuden a seguir su sueño de ser periodista deportivo.

Durante su programa "Magaly TV La Firme", la popular "Urraca" contó con emoción cómo el joven dejó su casa en Andahuaylas para venir a Lima en busca de una oportunidad.

"Bueno, tener la valentía y la osadía de venir desde su lejano pueblo y desde su humilde hogar, como hemos visto, tiene una casita muy, muy humilde allá en Andahuaylas, y venir a cumplir un sueño", expresó Magaly.

Cliver, con solo 16 años, viajó a la capital para narrar un partido internacional entre dos equipos brasileños. Aunque no tenía entrada, nada lo detuvo. Subió un cerro frente al Estadio Monumental y desde ahí narró el encuentro en vivo, ganándose la admiración del público.

"Y como no tenía entrada, se fue al cerro que está frente al estadio Monumental de Ate", contó Magaly. "El cerro no tiene nombre, pero desde ahí dominaba todo el estadio", añadió sorprendida por su ingenio.

El joven no solo cumplió su meta de narrar el partido, sino que lo hizo con un estilo lleno de emoción y energía. Desde su celular, siguió la transmisión y relató cada jugada como si estuviera en una cabina profesional. Magaly destacó que la historia de Cliver representa la fuerza y el empeño de muchos jóvenes que, pese a las dificultades, no se rinden.

"Desde donde se dominaba todo el estadio, él a través de su celular tenía sintonizado el partido para poder ver las imágenes y narrar ese partido", explicó la conductora. "Él aspira a ser un comunicador, estudiar en alguna universidad limeña y finalmente convertirse en periodista deportivo. Los sueños no tienen jamás límites. Los límites nos los ponemos nosotros", comentó.

De Andahuaylas a España y el pedido de Magaly para él

Gracias a su esfuerzo y la viralidad del video, 'Pol Deportes' fue invitado a España, donde vivirá una experiencia inolvidable. Magaly celebró esta oportunidad y pidió públicamente ayuda para que el joven pueda estudiar.

"Ahora se va a España, ¿no? Él está en cuarto de secundaria y se va a aparecer allá. Ojalá que este momento en que tiene visibilidad logre aprovechar y alguna universidad le dé una beca para empezar su carrera cuando termine la educación secundaria", dijo la periodista.

Y no se quedó ahí. En su estilo directo, hizo un llamado urgente a las empresas para que apoyen al joven. Magaly también reflexionó sobre las desigualdades que enfrentan muchos jóvenes en el país, pero destacó que el talento y la perseverancia pueden más que cualquier obstáculo.

"Que se pongan las pilas y le ofrezcan una beca educativa", pidió a empresas. "Este niño llamó la atención porque, siendo tan chiquito y viniendo de una provincia tan lejana, tuvo que pasar por diferentes peripecias hasta llegar a la capital", explicó.

La historia de 'Pol Deportes' es una muestra de que los sueños sí se pueden cumplir. Con su celular, su voz y su pasión, el joven andahuaylino logró inspirar a miles de peruanos, incluyendo a una de las figuras más influyentes de la televisión.