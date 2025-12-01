Joven de 15 años se viralizó tras trasmitir final de la Copa Libertadores desde un cerro: "Mi sueño es ser narrador"

La final de la Copa Libertadores 2025 tuvo a millones de espectadores, pero la figura más comentada no estuvo en el estadio. Cliver Huamán, el joven peruano conocido como Pol Deportes, se volvió tendencia al narrar el partido desde el cerro de Puruchuco . A sus 15 años, viajó 18 horas desde Andahuaylas a Lima para cumplir un sueño que hoy emociona en redes.

Un viaje de 18 horas y una narración que dio la vuelta al mundo

Cliver Huamán llegó a Lima decidido a estar cerca de la final entre Flamengo y Palmeiras. Su plan inicial era acreditarse como periodista, pero su corta edad impidió que pudiera ingresar al recinto deportivo o acercarse a las zonas de prensa. Lejos de rendirse, improvisó una estrategia que, sin saberlo, lo llevaría a la viralidad global: subir al cerro San Cristóbal para transmitir el partido desde la altura.

Ya ubicado, inició la transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, Pol Deportes. Su narración capturó la atención del público y alcanzó picos de 4,7 mil espectadores en simultáneo. La grabación superó rápidamente el millón de reproducciones, demostrando que la pasión del joven traspasó fronteras.

Las redes sociales hicieron lo suyo. Cuentas con gran alcance empezaron a compartir su historia, celebrando su entrega e ingenio para cumplir su sueño. Incluso periodistas internacionales replicaron el video y destacaron la manera en que Cliver enfrentó las dificultades sin detener su deseo de narrar.

Pol Deportes cuenta cómo vivió esta experiencia única

Tras volverse viral, Cliver Huamán fue invitado al programa América Hoy, donde relató cómo surgió todo y lo que significó narrar una final continental desde un cerro. El joven explicó que este no fue su debut como narrador, pues ya había tenido práctica en su ciudad.

"En Andahuaylas estuvo narrando la Copa Perú y campeonatos pequeños y ahora me atrevía a narrar la Copa Libertadores, no importó de dónde haya transmitido", comentó con emoción.

Además, reveló que la idea de subir al cerro Puruchuco nació gracias a un amigo que vive en Lima. Aunque la altura le generó dificultades para respirar, logró completar la narración sin detenerse.

"Mi sueño desde un primer momento es ser narrador profesional y también ser periodista. Aunque se me complicaba el aire igual pude narrar", explicó.

Su relato, sincero y lleno de ilusión, ha generado aún más apoyo en redes, donde miles de usuarios celebran su perseverancia y su creatividad para cumplir un sueño que parecía imposible.

La historia de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, es un recordatorio de que la pasión puede romper cualquier barrera. Un viaje de casi un día, la falta de acreditación y un cerro empinado no fueron impedimentos para que un joven de 15 años narrara la final más importante del continente y conquistara a miles de espectadores en todo el mundo.