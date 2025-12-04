Paula Arias defiende a Luis Fernando y respalda vínculo con Yahaira Plasencia: "Un caballero"

La cantante Paula Arias no dudó en mostrar su apoyo a la relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando, más conocido como Don Diablo. La líder de Son Tentación se mostró feliz por el nuevo saliente de su amiga y hasta salió en defensa del empresario, a quien considera todo un caballero.

Paula Arias apoya romance de Yahaira Plasencia y Luis Fernando

La líder de Son Tentación, Paula Arias, rompió su silencio y se refirió a la relación de Yahaira Plasencia con Luis Fernando, conocido como Don Diablo. La salsera no solo les dio su bendición, sino que también salió en defensa del empresario tras los comentarios que hizo Pamela López, ex de Christian Cueva, sobre él.

En una entrevista con "América Hoy", Paula Arias habló sin tapujos sobre la nueva relación de su amiga Yahaira. La cantante se mostró feliz por verla tranquila y enamorada, dejando claro que le tiene mucho cariño tanto a ella como a Luis Fernando.

"(¿Tú, como amiga, le das su aprobación, entonces?) Ya sabe, ya. Yo lo quiero mucho a los dos. Él siempre se ha mostrado muy bueno, muy caballero, muy atento", dijo Paula con una sonrisa.

La artista aclaró que su opinión no se basa en rumores, sino en lo que ha visto de cerca, y mandó una indirecta a quienes opinan sin conocer.

"Uno cuando está ahí puede opinar porque conoce a la persona. Los que están detrás de un celular o una pantalla pueden decir misa sin conocerlo, solo porque alguien dijo algo negativo. Pero una vez que tú conoces a la persona, puedes dar fe, como yo lo puedo decir, que él es muy buena persona", explicó.

La intérprete de "Soltera.com" también se mostró sorprendida por la actitud reciente de Pamela López, quien había aconsejado a Yahaira tener cuidado con Luis Fernando. Paula dejó entrever que el cambio de opinión de la aún esposa de Christian Cueva le parece algo extraño.

"Me extraña mucho cómo ha cambiado su manera de hablar de él, porque como yo también tengo amistad con él, yo sé que ellos han terminado muy bien, muy cordiales. Ella le agradecía que ha estado en su etapa complicada de su vida, que la ha apoyado mucho con sus hijos", contó Arias.

Paula recalcó que, hasta donde sabe, la relación entre Pamela y Luis Fernando fue respetuosa. Incluso, entre risas, soltó una broma sobre Yahaira y Don Diablo.

"Yo también lo he escuchado hablar de una manera muy cordial sobre Pamela. No sé en qué momento se cambiaron las cosas o la manera de comentar sobre Luis Fernando, pero yo lo único que puedo decir son muchas cosas buenas. Otras cosas no he visto. No es que esté 24/7 con él, él sí está 24/7 con Yaha, jajaja. Yo, el amén. Los quiero mucho a los dos", dijo Paula.

Paula afirma que solo quiere ver feliz a Yahaira

Para cerrar, la cantante de salsa dejó un mensaje de cariño y apoyo para Yahaira Plasencia, demostrando que su amistad está por encima de los chismes. Dejó claro que no se deja llevar por los rumores.

"Bueno, yo donde ella sea feliz y donde la vea tranquila, así como la veo con Luis Fernando, yo feliz. Ella es la indicada del momento que quiera decir algo. Si está enamorada, si realmente está empezando a salir o no, pero ya lo dijo, lo que se ve, no se pregunta", aseguró.

En conclusión, Paula Arias dejó claro que aprueba la relación de Yahaira Plasencia y Luis Fernando. La cantante defendió la relación, resaltando el buen trato y la educación del empresario, y pidió dejar los prejuicios de lado. Según Paula, lo más importante es que Yahaira se vea feliz y tranquila, sin dejarse afectar por los comentarios externos.