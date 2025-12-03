Yahaira Plasencia responde si va a oficializar a Luis Fernando: "Cuando algo se ve, ya ni se pregunta"

¿El amor está en el aire? La cantante Yahaira Plasencia volvió a hablar sobre su vínculo con Luis Fernando, más conocido como Don Diablo y respondió que faltaría para oficializarlo. Además, dejó claro que, a pesar de las advertencias de Pamela López, ella no piensa darle vueltas al asunto ni esconder sus sentimientos.

¿Yahaira Plasencia oficializará a Luis Fernando?

Yahaira Plasencia está más feliz que nunca. La salsera no se esconde y volvió a hablar sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, conocido en redes como Don Diablo. Aunque hace poco Pamela López lanzó una advertencia pública sobre él, la cantante no se deja intimidar y asegura que está tranquila y disfrutando el momento.

Durante una entrevista para "América Hoy", la "Patrona" habló sin rodeos sobre el joven que le ha robado más de una sonrisa. Lejos de evadir las preguntas, Yahaira destacó lo bien que piensa de Luis Fernando y pidió que no se le dé más vueltas al tema.

"Luis Fernando es una bella persona, es muy buena gente y creo que ahí me quedo, no quiero hablar más", expresó la intérprete de "Y le dije no" con una sonrisa que lo decía todo.

Aunque muchos esperaban una respuesta sobre la advertencia de Pamela López, Yahaira prefirió no engancharse en polémicas. La salsera dejó claro que prefiere mantener su vida amorosa bajo perfil.

"Lo que yo no hablo con él queda en nuestro ámbito privado. Trato de siempre hablar de mi música y si tengo que marquetear algo, lo marqueteo con mi música. Todo lo que pasa en mi vida quiero manejarlo en el ámbito personal", afirmó con calma.

La reportera fue directa y le preguntó lo que todos querían saber: ¿cuándo oficializará su relación? Yahaira, fiel a su estilo, respondió con una frase que dejó a todos pensando.

"(Tú has dicho que estás en un proceso de conocer a Luis Fernando, que están saliendo, ¿pero qué falta para que tú lo oficialices?) Yo no creo en las oficializaciones. Cuando algo se ve, ya ni se pregunta", dijo.

La cantante dejó claro que no necesita publicar fotos ni hacer anuncios para confirmar lo que vive. Para ella, lo importante es disfrutar y mantener la discreción en medio del ruido mediático.

"(Tienes un buen concepto de Luis Fernando. Me imagino que tu familia también, ¿no? Para que él llegue a tu casa) Estoy tranquila, estoy bien. Yo sé qué tipo de persona es Luis Fernando", agregó con firmeza.

Enfocada en su música y su paz

Más allá de los rumores y los comentarios, Yahaira aseguró que su prioridad sigue siendo la música. La artista dijo que está enfocada en sus nuevos proyectos y que no permitirá que las habladurías opaquen su trabajo.

"Este es el mundo del entretenimiento y así quiero manejarlo. Todo lo que tenga que ver con mi vida privada, quiero mantenerlo bastante personal", explicó.

La salsera también dejó entrever que sabe exactamente con quién está saliendo y que confía en su propio criterio. Por eso, no parece afectarle que algunos cuestionen su cercanía con Luis Fernando.

En conclusión, aunque Pamela López lanzó una advertencia, Yahaira Plasencia prefiere no darle importancia y seguir disfrutando de esta nueva etapa con Luis Fernando. Con su característico estilo directo, dejó en claro que no necesita dar explicaciones para mostrar que está bien y feliz. Con sus respuestas dejó la duda si su relación con Don Diablo ya es oficial o prefiere mantenerlo en secreto.