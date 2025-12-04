Pamela Franco habla sobre bajo público en sus conciertos: "Tengo mucho apoyo"

Desde que Pamela Franco se lanzó como solista, ha acaparado las noticias por su relación con Christian Cueva y sus temas que han sonado con fuerza por sus colaboraciones musicales. Ahora, la joven sale a responder a las críticas de la baja audiencia en sus últimos conciertos.

Sobre la baja audiencia en shows

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela Franco estuvo en las nuevas instalaciones del canal y respondiendo algunas preguntas. La joven artista señaló que se siente agradecida por el público fiel que siempre la apoya y que no tiene por qué dar explicaciones sobre las críticas de sus conciertos.

"Mi trabajo es algo sagrado para mí, estoy muy bendecida, muy agradecida con la gente que me ha dado su apoyo siempre. Tengo mucho apoyo la verdad, no me puedo quejar y sé que siempre van hablar. Mis compañeros artistas saben cómo es este movimiento de los conciertos. No tengo que aclarar nada, solo decir 'gracias' a las personas que siempre me apoyan", dijo.

Señala que no todos los conciertos se llena, al igual que no todos los días logran un alto puntaje de rating en los programas de TV. Afirma que al final, si se llena o no sus shows, siempre dará todo de sí en el escenario para hacer gozar y bailar al público que acudió.

"En un programa, el rating no es igual todos los días, pero igual uno es profesional. Si yo tengo un evento, no me ha pasado que vaya una o dos personas, pero si pasa me subo a la tarima y doy todo. Además, cuando te pagan hermana ¿Cómo haces? tenemos que seguir", cuenta.

Pamela Franco sobre Cueva

Pamela Franco decidió no quedarse callada y respondió con elegancia cuando fue consultada sobre si tuvo algo que ver en la salida de Christian Cueva del club ecuatoriano Emelec. Aseguró que ya está acostumbrada a los chismes y a las especulaciones que giran en torno a su relación con el futbolista.

"Ay, siempre van a hablar muchísimas cosas. Siento que no tengo por qué estar aclarando, y menos cosas que no son mías, porque más allá de que esté con él, creo que son sus cosas personales, sus cosas profesionales, y si él las desea, las hablará, las aclarará. La verdad que es algo de él, lo respeto?", declaró.

De esta manera, Pamela Franco viene minimizando todas las críticas que siempre recibe de sus detractores hacia sus conciertos o su relación con Christian Cueva. Solo agradece el apoyo del público en cada uno de sus shows y que seguirá con la misma fuerza.