Laura Spoya se va de fiesta y deja mensaje tras rumores de su separación con Brian Rullan: "Ni vuelvas"

La reciente etapa de soltería de Laura Spoya se ha convertido en uno de los temas más comentados del espectáculo local. La exreina de belleza, ha mostrado en los últimos días que su vida continúa. Esto ocurre mientras su expareja, Brian Rullan, continúa apareciendo en diversos programas, lo cual ha alimentado rumores sobre las razones de su separación.

Laura Spoya se divierte con amistades

Cámaras del programa 'Amor y Fuego' registraron a Laura Spoya en plena celebración: rodeada de amigas, saliendo de una fiesta elegante y subiendo al auto en un clima de camaradería. Antes de regresar a casa, hicieron una parada en Lince para pedir comida y la modelo aprovechó la espera para soltarse a bailar con desparpajo y picardía.

Las imágenes mostraron a una Spoya radiante y segura, disfrutando sin aparentes tensiones. Sus seguidores reaccionaron de inmediato: mientras unos aplaudieron que se dedique tiempo y compañía, otros resaltaron el cambio de ánimo que luce tras los rumores sobre su relación con Brian Rullan.

Tras la cena improvisada, la conductora se ocupó de llevar a cada amiga hasta su casa, como parte de una noche que, según mostró, privilegia la amistad y la tranquilidad.

En redes se destacó la postura clara de la modelo: priorizar su bienestar y disfrutar del presente. Esa actitud, más que una respuesta directa a los chismes, funcionó como una demostración pública de que ella decide cómo vivir este capítulo personal.

¿Laura manda indirectas con canciones en su podcast?

La historia sumó otro capítulo durante el pódcast que Spoya conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe. En pleno programa, la presentadora cortó la rutina habitual para poner dos canciones cuyas letras hablaban de falsedad, engaño y rupturas. Ese gesto encendió las sospechas; muchos oyentes asociaron las letras con su vida sentimental.

Las frases que más repercutieron en la audiencia fueron claras y punzantes: "tus lágrimas son falsas" y "perro, estás escuchando, ni vuelvas". El mensaje no incluyó nombres, pero la interpretación entre quienes seguían la transmisión fue casi unánime: la exmiss dejó una advertencia o un reclamo directo hacia alguien vinculado a su reciente vida amorosa.

Tras ese segmento, Spoya no ofreció mayores explicaciones y continuó con la conducción como si nada, pero el material se viralizó y volvió a colocarla en el centro del debate. Usuarios y comentaristas analizaron cada detalle para armar teorías sobre el contenido y el destinatario de la supuesta indirecta.

Mientras los rumores sobre su ruptura con Brian Rullan se mantienen, Laura Spoya apuesta por mostrarse fuerte y en movimiento: sale con amigas, baila, se permite pequeños festines nocturnos y lanza mensajes que muchos interpretan como advertencias. Más allá del ruido mediático, su versión pública es una sola: priorizar la paz, rodearse de apoyo y seguir adelante.