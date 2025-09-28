Natalie Vértiz celebró su cumpleaños por anticipado junto a Yaco Eskenazi, Ale Venturo y el 'Gato Cuba'

La modelo y ex Miss Perú Natalie Vértiz cumple años este 29 de septiembre, pero decidió adelantar la celebración en una reunión íntima que reunió a su esposo Yaco Eskenazi y a varios amigos cercanos. El encuentro, realizado en un elegante rooftop de San Isidro, no solo mostró la complicidad de la pareja, sino que también sorprendió por la presencia de invitados que dieron de qué hablar en redes sociales.

Fiesta anticipada con amigos y mensajes de cariño

Desde su cuenta oficial de Instagram, Vértiz publicó imágenes y videos de la velada organizada en un conocido rooftop de San Isidro. En las fotografías aparece acompañada de Yaco Eskenazi y de varios amigos con quienes brindó y disfrutó de la música. La modelo confesó que al principio dudó en salir, pero que finalmente se animó a celebrar.

"Ayer empezaron las celebraciones por mi santo que es mañana y no pude haber tenido mejores invitados. Estaba reacia en salir, peeero finalmente me decidí y fue la mejor decisión. La vida está para celebrarla y rodearte de la mejor energía", escribió la modelo en sus historias.

Entre los asistentes que llamaron la atención estuvieron la influencer Ale Venturo y el futbolista Rodrigo "Gato" Cuba. Ambos posaron sonrientes en una foto grupal junto a la homenajeada y Yaco Eskenazi. Venturo, además, dedicó un mensaje especial a la cumpleañera:

"Qué lindo es compartir la vida contigo, que Diosito te siga bendiciendo en este nuevo año de vida. Eres purita luz y súper especial alwaaays, siempre juntas desde chiquis. Te adoro". Estas palabras confirmaron la estrecha amistad que mantienen desde hace años.

El divertido momento que Natalie expuso en redes

La complicidad entre Vértiz y Eskenazi no solo se reflejó en la fiesta. Días antes, la modelo publicó en TikTok un divertido video que reveló el lado más futbolero de su esposo. Hace unos días durante una cena romántica, Natalie notó que Yaco seguía con atención el partido de Alianza Lima contra la U. de Chile, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Miren qué lindo, romántico, cómo te encanta estar conmigo, pero la verdad es que estás viendo... pensé que era una cita conmigo, pero estás viendo el teléfono", se escucha decir a Vértiz entre risas, mientras Yaco, sorprendido, no oculta su entusiasmo por el encuentro deportivo. La escena se volvió viral y generó decenas de comentarios de seguidores que celebraron la naturalidad de la pareja.

Con esta celebración anticipada, Natalie Vértiz dejó claro que valora cada momento de su vida familiar y amistosa. Entre brindis, mensajes de cariño y bromas con Yaco, la modelo inicia un nuevo año de vida cargado de energía positiva y rodeada de quienes más aprecia.