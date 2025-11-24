Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la polémica tras un inesperado intercambio de comentarios en redes sociales. Todo ocurrió después del cumpleaños de Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, donde asistió la pequeña Mía, hija de ambos. Lo que parecía una celebración tranquila terminó generando un fuerte debate por la ropa que llevaba la menor.

Melissa Paredes responsabiliza a Rodrigo Cuba por lío con su hija

Melissa Paredes volvió a estar en medio de la polémica tras el cumpleaños de Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba. En los videos de la fiesta, se veía a las dos hijas de Venturo vestidas de rojo, igual que Rodrigo Cuba. Pero Mía, la hija de Melissa, tenía un look distinto. Esto provocó que muchos usuarios comentaran que la niña había sido "excluida" y que la mamá no la vistió para la ocasión. Uno de ellos trató de resumir la situación.

"Ellos bien felices celebrando y la gente creándose películas, que si por qué no está de rojo y las otras niñas sí... Pero la mamá es Melissa y ella viste a su nena, seguramente si no estaba en el cumpleaños dirían no invitaron y si estaría vestida igual estarían atacadas porque dirían: 'por qué la viste así si no es su hija'... Dios mío, a la gente le encanta ver problemas donde no los hay", se lee.

Aun así, los cuestionamientos se centraron en Melissa, a quien culparon por no preparar a su hija para el evento. La actriz, cansada de las críticas, salió a responder con todo y apuntó directamente al Gato Cuba. Melissa Paredes aseguró que no sabía del cumpleaños y que ella no vistió a su hija ese día porque no le correspondía tenerla.

"No, yo envié a mi hija con su ropa del colegio porque le toca los martes y miércoles con su papá. No sabía que era cumpleaños de nadie. Su papá es quien se encarga de vestir a mi hija cuando está con él", aclaró.

@ameg_pe 24.11.25 | Melissa Paredes responsabiliza a Rodrigo Cuba por polémica con look de su hija en el cumpleaños de Ale Venturo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La actriz también cuestionó que siempre se cargue la responsabilidad sobre las mamás, incluso cuando no están presentes en la situación. Aclaró que cuando la deja al cuidado de su papá, él es el responsable de la vestimenta de su hija y demás aspectos.

"Él se encarga de su hija cuando le toca a él... ¿Por qué siempre cuestionan a las mamás y no al papá? Ya que sería el responsable cuando su niña está con él, el responsable del trato hacia su hija, si se cambia, se baña, cómo se viste, el responsable de toooooodo cuando están en los días con papá. Papá se hace cargo", sentenció Melissa.

Asegura que nunca impedirá el vínculo con el papá

A pesar de sus fuertes declaraciones, Melissa dejó claro que jamás pondrá trabas para que su hija comparta momentos con su padre. Por más polémicas que existan entre los adultos, considera este vínculo importante para la pequeña

"Y no le puedo prohibir a mi hija ir donde su papá ya que el vínculo con papá es súper importante en su vida", aseguró.

Tras sus palabras, las redes se llenaron de opiniones. Algunos apoyaron a Melissa, señalando que si la niña estaba con su padre, él debía encargarse de su cuidado. Otros consideraron que la actriz exageró y que el tema del color de la ropa no era tan grave.

Hasta el momento, Rodrigo Cuba no ha respondido a las declaraciones de la madre de su hija. Pero los usuarios siguen comentando el tema y comparando la relación actual de los ex.

Lo ocurrido en el cumpleaños de Ale Venturo dejó claro que cualquier detalle relacionado con la familia Paredes-Cuba puede convertirse en tema de conversación. Y aunque Melissa asegura que quiere mantenerse tranquila, cada comentario o video donde aparezca su hija vuelve a ponerlos en la mira.