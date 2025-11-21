Sheyla Rojas estalla contra críticas en redes sociales por su nuevo retoquito: "No tiene nada de malo"

Sheyla Rojas volvió a generar conversación desde México, donde vive con Sir Winston. La ex chica reality reapareció en redes mostrando un nuevo procedimiento estético, lo que desató una ola de críticas que no dudó en enfrentar.

Sheyla responde sin rodeos a quienes critican sus nuevos "retoquitos"

A través de Instagram, Sheyla mostró el proceso completo de su último tratamiento: los "glossy lips", un procedimiento que, según explicó, combina ácido hialurónico con vitamina B2 para hidratar y nutrir los labios desde adentro, sin llegar a ser un relleno. La modelo grabó su llegada a la clínica estética, el paso a paso de la aplicación y el resultado final.

"Hoy me voy a hacer varias cositas, así que ya les voy a mostrar lo que voy a hacer. Acompáñenme", comentó emocionada antes de iniciar el procedimiento.

Sin embargo, la reacción en redes no fue la que esperaba. En la misma publicación, varios usuarios lanzaron críticas directas hacia su apariencia y la cantidad de tratamientos que suele realizarse. Lejos de ignorar los comentarios, Sheyla decidió responder uno por uno, dejando clara su postura y defendiendo su derecho a realizarse los procedimientos que desee.

"Demasiadas cosas", "Inyéctale en el cerebro. Qué necesidad", o "Necesitas ayuda para tu cabeza", escribieron algunos usuarios. La modelo no tardó en contestar: "Si te gusta tener los labios resecos, no te lo hagas", o "Tú debes estar bien del cerebro para sentirte bien tratando de ofenderme".

Otro comentario que se volvió viral fue: "¿Por qué te estás haciendo tantas cosas, mujer?". Y nuevamente Sheyla respondió tajante: "No tiene nada de malo".

La exchica reality dejó en claro que no permitirá que las críticas afecten sus decisiones estéticas y que cada cambio que realiza en su imagen lo hace por gusto personal, no por la opinión ajena.

Sheyla Rojas sobre ser mama y casarse

En una entrevista hace unas semanas para el programa 'Arriba Mi Gente', Sheyla Rojas fue consultada sobre la posibilidad de ampliar su familia junto a Sir Winston. La modelo no descartó la idea y reconoció que este año no pudo avanzar en ese proyecto debido a otros compromisos.

"Ya me han preguntado eso y sí, obviamente me encantaría, pero pues no sé, si se da, se da. Creo que este año estuve muy enfocada en el pádel y siento que se me pasó rápido y no metí la presión que debí meter, pero si se da, yo contenta", comentó.

Sheyla también señaló que actualmente trabaja con un especialista en fertilización para poder concretar su deseo de ser madre. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su indirecta sobre el matrimonio con Sir Winston.

"Espero que se dé pronto, Sir Winston, por favor. Han pasado cinco años, la estás haciendo demasiado larga", mencionó, dejando en claro que desea formalizar la relación.

@rkt696 Sheyla Rojas habla sobre matrimonio y ser mamá ♬ sonido original - rkt696

Sheyla Rojas sigue siendo una figura que genera opiniones divididas. Cada decisión estética que muestra se vuelve tema de debate, pero ella mantiene firme su postura y recuerda que su imagen es asunto personal. Al mismo tiempo, su deseo de ampliar la familia y su indirecta sobre el matrimonio confirman que atraviesa una etapa de cambios importantes