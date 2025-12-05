¿Indirecta para Brian Rullan? Gerardo Pe defiende a Laura Spoya: "Ella es la que sustenta todo"

Luego del emotivo comunicado que Laura Spoya leyó en vivo en su pódcast "La Manada", su compañero Gerardo Pe no se quedó callado y salió a defenderla con todo. El conductor dejó entrever que la ex reina de belleza es quien lleva el peso económico de su familia, en lo que muchos tomaron como una indirecta directa a Brian Rullan.

Gerardo Pe saca cara por Laura Spoya tras lío con Brian Rullan

El conductor Gerardo Pe salió al frente para respaldar públicamente a su compañera Laura Spoya, luego del duro comunicado que la modelo leyó en su pódcast "La Manada", donde desmintió haber sido infiel a Brian Rullan. Pero lo que más llamó la atención fue la fuerte frase que lanzó Gerardo en vivo, dejando entrever que la ex reina de belleza sería quien sostiene económicamente a su familia.

Al inicio del programa, Gerardo no dudó en reconocer la fortaleza de Spoya tras la difusión de los mensajes privados de Rullan, en los que el empresario dejaba mal parada a su expareja. Sus palabras sirvieron como muestra de respaldo hacia su compañera en un momento tan delicado.

"Admiro mucho que estés sentada acá, Laura, de verdad, porque sé que has tenido una noche bien complicada. Ayer, en el grupo, era como que la medianoche y escribió diciendo: 'Lo siento, amigos, de verdad les cayó a todos'. De verdad admiro bastante que estés acá", dijo el youtuber con tono de apoyo.

El comentario mostró el respaldo total del equipo de "La Manada" a su compañera, quien se quebró en vivo al leer su comunicado. Tras escuchar a Laura defender su nombre, Gerardo Pe tomó la palabra con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Brian Rullan.

"Que nos dejen trabajar, sobre todo a ti, porque tú trabajas con pura energía, al igual que yo. Así que por favor les pido a todos, de todo corazón, que dejen trabajar a Laura, porque realmente ella es la que sustenta absolutamente todo y tiene que estar bien", expresó con firmeza.

El conductor agregó que, dentro del grupo, todos la consideran parte de una familia y que siempre estarán a su lado. Por su parte, Mario Irivarren mandó un mensaje que habría sido dirigida a la expareja de Laura.

"Si ella está bien, sus hijos van a estar bien. Así que sigue trabajando, hermana, por favor, que acá nosotros te vamos a seguir apoyando siempre, en las buenas, en las malas y en las peores", añadió Gerardo Pe. "Compartir los pormenores de tu vida nunca voy a llevar a nada bueno. No, hermano. No hay necesidad de exponerlo... Si le haces caso a ese consejo, te va a ir mucho mejor", dijo Mario.

Productor se defiende de rumores

Por su parte, el productor del programa, Abneer Robles, también rompió su silencio y aclaró que el equipo de "La Manada" tiene una relación laboral y de amistad basada en la confianza.

"El que se den a entender cosas que no son ciertas también me afecta, porque tengo esposa, una hija y una familia. Si tenemos tanta confianza es porque realmente somos como una familia. Déjennos trabajar, que es lo único que queremos", manifestó.

Laura Spoya, visiblemente emocionada, agradeció las muestras de cariño de sus compañeros y sintió preocupación por las familias de sus compañeros, especialmente de Lorena, la esposa de Abner.

"Lo sentí incómodo, porque nosotros decíamos: '¿Qué vas a decir?'. Abneer tiene familia. Qué vergüenza con Lorena, hasta casi le he escrito ayer, me sentía mal, de: 'Espero que de verdad no pienses esto'. Su hija chiquita...", dijo Laura.

En conclusión, las palabras de Gerardo Pe marcaron un respaldo importante hacia Laura Spoya en medio de la controversia con Brian Rullan. El conductor resaltó su labor profesional y el compromiso con su familia, mientras el equipo de "La Manada" reiteró su apoyo. Por ahora, Laura prefiere mantener la calma y continuar con sus proyectos, mientras las versiones sobre su separación siguen generando comentarios.