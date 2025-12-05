Samahara Lobatón marca distancia del ex de Dayanita tras coincidir en show: "No sabía ni quién era"

¡Ni lo topa! La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, sorprendió al ser vista juergueando en una discoteca junto a Miguel Rubio, expareja de Dayanita, en un show de Bryan Torres. Sin embargo, la influencer dejó claro que ni lo conoce.

Samahara Lobatón multiplica por cero a la expareja de Dayanita

Samahara Lobatón vuelve a ser noticia tras coincidir en una discoteca con Miguel Rubio, expareja de la actriz Dayanita. La hija de Melissa Klug aclaró que no tiene ningún vínculo con él y que solo coincidieron por casualidad en el mismo box del local.

En un informe de "Magaly TV La Firme", las cámaras captaron a Samahara disfrutando con sus amigas en una conocida discoteca limeña, la misma noche en que su ex, Bryan Torres, estaba cantando en el escenario. Lo que sorprendió fue verla acompañada de Miguel Rubio, quien también estaba en el mismo espacio. Pero lejos de dejar que crezcan los rumores, la influencer aclaró la situación:

"Yo no lo conozco, chicos. Él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ohani", respondió Samahara, dejando entrever que todo fue pura coincidencia.

Sobre su cercanía con Miguel Rubio, Samahara insistió en que fue la primera vez que lo veía. Señaló que ni siquiera sabía quién era hasta que le preguntaron los reporteros.

"El chico está saliendo con Ohani, es la primera vez en mi vida que lo veo, no sabía ni quién era. Yo me fui a la mitad de la hora porque tenía que trabajar, agarré mis cosas y me vine", aclaró.

Además, descartó cualquier tipo de acercamiento romántico con el ex de Dayanita. Aseguró que su única intención esa noche fue divertirse con sus amistades.

¿Fue a ver a Bryan Torres?

La joven madre también fue consultada sobre si había ido a la discoteca para ver a Bryan Torres, su expareja. Sin embargo, lo negó tajantemente.

"¿Tú has ido a ver a Bryan?", le preguntaron. "No, yo he salido porque ha sido cumpleaños de mi amiga Claudia y él canta en todo Lima. Yo no voy a privarme de salir porque él cante", respondió firme.

Con ese comentario, Samahara dejó en claro que ya no tiene ningún interés en Bryan y que su vida personal sigue adelante. Por otro lado, fue consultada sobre su actual situación con Bryan Torres, con quien mantiene un proceso legal por temas de conciliación.

"Yo nunca me paré en el balcón para verlo. Los temas con Bryan los dejo para mi abogado, aún seguimos en un tema conciliatorio. Yo no tengo nada que hablar de él", afirmó con tono serio.

En conclusión, Samahara Lobatón aclaró los rumores tras ser vista con el ex de Dayanita en un show de Bryan Torres. La influencer multiplicó por cero a la expareja de la actriz cómica y aseguró que fue a la discoteca por el cumpleaños de un amiga. A pesar de los chismes, la influencer dejó claro que no tiene ningún problema con nadie y que seguirá disfrutando su vida sin preocuparse por lo que digan.