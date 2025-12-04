Samahara Lobatón responde tras aparecer en concierto de Bryan Torres: "No estuve viéndolo"

Desde que Samahara Lobatón anunció su separación de Bryan Torres, ambos avanzaron rápidamente con la conciliación, pero sorprendieron al estar en una misma discoteca. Ahora, la influencer señaló que nunca lo llegó a ver y se retiro a mitad de su presentación.

Samahara Lobatón niega que lo vio

El programa de 'Magaly TV: La Firme' fueron en busca de la influencer Samahara Lobatón tras ser captada en concierto de Bryan Torres en la madrugada del 4 de diciembre junto a unos amigos. La joven señaló que asistió al lugar por la celebración del cumpleaños de su amiga, y que no iba a privarse a asistir solo porque su ex cantaría.

"¿No has ido a ver Bryan? No, yo he salido porque era el cumpleaños de mi amiga y él canta en todo Lima, yo no voy a privarme de salir porque él cante. Yo me fui a la mitad del show porque hoy tenía que trabajar, a la mitad de lo que estaban cantando agarré mis cosas y me vine", expresó la joven.

Incluso, la hija de Melissa Klug señaló que si bien estuvo bailando las canciones porque estaba celebrando, en ningún momento vio a su expareja y padre de sus hijos desde el balcón donde estaba. Mucho menos cantar sus canciones, como dejaron entrever.

"Yo nunca me pare en el balcón a verlo, nunca estuve viéndolo, ni cantándolo, ni nada de eso", dijo la joven ante las cámaras.

¿Piensa regresar con Bryan Torres?

Durante la entrevista, también fue consultada sobre una posible reconciliación en su relación amorosa, ya que es padre de sus dos hijos, de las cuáles una tiene 1 año y el segundo solo dos meses de nacido. La influencer lo negó, pero una reacción parecía que dudaba.

"(¿No vas a regresar?) En verdad, mis temas con Bryan lo voy a dejar (¿Lo dudas?) No, no lo dudo. Cualquier cosa que quieran saber de Bryan, todavía está en tema conciliatorio, así que pueden hablar con mi abogado. Yo ya no tengo nada que hablar de él", expresó tajantemente la joven, pero al final dejó una sonrisa que puso en duda su respuesta.

De esta manera, Samahara Lobatón afirma que ya no tendría nada con Bryan Torres más que una conciliación por sus dos menores hijos. Aunque, señala que tiene derecho a salir a divertirse, y porque su ex cante en un evento, no hará que la limite a divertirse.