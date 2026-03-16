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Exsaliente de Gustavo Salcedo rompe su silencio tras viaje con Maju Mantilla: "Conozco mi verdad"

Por medio de una entrevista, María Pía Vallejos respondió finalmente sobre la reconciliación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tras viaje juntos.

Exsaliente de Gustavo Salcedo sobre viaje con Maju Mantilla
Exsaliente de Gustavo Salcedo sobre viaje con Maju Mantilla (Composición Karibeña)
16/03/2026

Hace semanas atrás, Gustavo Salcedo fue captado con la joven María Pía Vallejos, quien afirmaba ser saliente del deportista. Ahora que Salcedo realizó un viaje con Maju Mantilla, la veterinaria evitaba hablar con la prensa, pero ahora decidió responder sobre su verdad. 

María Pía sobre Gustavo y Maju Mantilla

Por medio del podcast "Q' Bochinche'", los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre compartieron la conversación que tuvo su productora con la joven María Pía Vallejos por WhatsApp, quien se animó a hablar sobre el acercamiento entre Maju Mantilla con Gustavo Salcedo y su reconciliación. 

Ante eso, la joven afirma que prefiere mantener su distancia porque no desea ser acechada por la prensa porque no es una persona del medio televisivo y estaría afectando su trabajo aparentemente. 

"Prefiero manejar todo este tema de manera personal. Entiendo y respeto su trabajo pero mi rubro laboral es completamente distinto y lo tengo que cuidar. Habrás notado que la prensa y redes sociales están siendo muy invasivas conmigo y no estoy acostumbrada a tal exposición, comentarios, opiniones, señalamientos y juicios. Agradezco tu comprensión", agregó. 

Tiene su propia verdad

En otro momento, la productora del podcast le muestra su apoyo y en contra de las acciones de Gustavo Salcedo señalando que a ella siempre la vieron dando declaraciones de manera muy sincera y pudo haber sido burlada. 

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"Como mujer me pongo en tu lugar y quizá puedas haberte sentido utilizada o burlada, porque en la entrevista que diste hace poco se te notó súper sincera y transparente y con lo que sale ahora, parece que te quisieran dejar como si hubieras mentido y te hubieras creado tú sola falsas esperanzas", le dijo la productora

En ese sentido, la joven veterinaria afirma que sabe quien es en realidad y que tendría su propia verdad para contar, diferente a lo que se habría mostrado en la prensa. Aunque señala que no desea contarlo. 

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"Sé la calidad de persona que soy y conozco mi verdad, con eso es suficiente, pero prefiero manejarlo en privado, espero que me puedas entender", aclaró en la conversación.

De esta manera, María Pía Vallejos señala que el tiempo que habría salido Gustavo Salcedo habría tenido su propia verdad, antes de que empezaran a salir imágenes entre el deportista y su ex Maju Mantilla. Así mismo, afirma que no quiere dar más detalles porque no es una persona pública y prefiere mantenerlo en estricto privado. 

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