Flavia López revela las lesiones que sufrió tras caída en EEG: "Tuve suerte de no fracturarme la columna"

La participante de "Esto es Guerra", Flavia López, volvió a aparecer públicamente luego de la fuerte caída que sufrió en pleno programa en vivo. El accidente preocupó mucho a sus seguidores, ya que la modelo terminó en una clínica tras el golpe.

Ahora, la joven decidió contar cómo se encuentra y cuáles fueron las lesiones que sufrió. Durante una entrevsita en el programa "Sin más que decir", explicó que el golpe fue más fuerte de lo que muchos imaginaron.

Flavia cuenta cómo quedó tras la aparatosa caída en EEG

Mediante una videollamada con el programa "Sin más que decir", Flavia López explicó que la aparatosa caída en "Esto es Guerra" le dejó lesiones. La modelo contó que el golpe le abrió el mentón, por lo que tuvieron que colocarle puntos.Explicó que también sufrió un esguince en una de sus manos debido a la forma en la que cayó durante la competencia.

"Estoy inflamadita. Me pusieron puntos en el mentón porque por el golpe se me abrió. Y sí, estoy viendo la caída y cada vez que la veo se me escarapela el cuerpo. Los doctores dicen que he tenido suerte de que no me haya fracturado o lesionado la columna, porque sí me palanqueo bien fuerte, mis pies se me van hasta la cabeza. Y bueno, en la mano izquierda también tengo un esguince", dijo.

Una de las mayores preocupaciones de los médicos fue su columna, ya que la forma en que cayó pudo provocar una lesión grave. Sin embargo, la modelo explicó que finalmente todo quedó en inflamación. La joven también recordó qué fue lo primero que sintió en el momento del accidente.

"Y solo, felizmente, gracias a Dios, en la columna y en la cervical es solo inflamación. Por ejemplo, la cervical suele ser así curva, pero por el impacto que he tenido, mi cervical ahorita está recta... (¿En el momento que sentiste?) Automáticamente lo que sentí fue en la mandíbula. Yo dije: 'se me rompieron los dientes, me fracturé la mandíbula', pero gracias a Dios ni eso ha pasado", contó.

@ameg_pe 16.03.26 | Flavia López revela las lesiones que sufrió tras caída en "Esto es Guerra". Fuente: Sin más qué decir ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Flavia también habló sobre el apoyo que recibió durante su recuperación. La modelo contó que su mamá viajó para acompañarla en la clínica. Su madre también habló sobre el momento en que vio el accidente.

"Bueno, al inicio vine con la doctora del canal. Luego ya al día siguiente pudo llegar mi mamá. Estaba solita", explicó Flavia. "Muy asustada, chicos. Fue terrible la caída. Imaginé cosas peores, pero gracias a Dios está bien", comentó su mamá.

Durante la conversación, Flavia también reveló que varias personas se preocuparon por su estado. Una de ellas fue Jessica Newton, quien fue a verla a la clínica. La modelo también explicó que ya recibió el alta médica y que continuará recuperándose en su casa.

"Jessica apenas se enteró, vino a visitarme también", contó. "Menos mal, ya me dieron de alta hoy día. Me estaba volviendo loca aquí encerrada", señaló.

Debe guardar reposo y la reacción de Patricio Parodi a la caída

Flavia López contó que los médicos le recomendaron descansar completamente durante varios días para evitar complicaciones. La modelo también recordó que algunos compañeros del reality fueron los primeros en correr para ayudarla cuando ocurrió el accidente.

"El doctor hoy día, el neurólogo me dijo que sí, una semana de descanso absoluta. Y ya el miércoles también me sacan los puntos, porque tuvieron que coser más", explicó. "(El día que te accidentas, ¿tú recuerdas cuál de todos los competidores del programa corrió a auxiliarte?) Las primeras que corrieron fueron Meli, Onelia, que estaban ahí. Patricio también. Panchito, Facundo", relató.

En conclusión, Flavia López reveló que la fuerte caída que sufrió en "Esto es Guerra" le dejó puntos en el mentón, un esguince en la mano y varias inflamaciones. Afortunadamente, los médicos confirmaron que no hubo lesiones graves en la columna. Ahora la modelo continuará recuperándose en casa, guardando reposo, mientras sus seguidores esperan verla pronto de regreso en el reality.