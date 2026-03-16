Ernesto Pimentel lamenta muerte de Jhon Leyva: "No se puede seguir normalizando trabajar con miedo"

La muerte del promotor musical Jhon Leyva ha causado gran tristeza en el mundo del espectáculo peruano. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ernesto Pimentel, quien habló con mucha pena sobre la partida del empresario durante una entrevista en el programa "América Hoy".

El conductor de televisión recordó al joven promotor y señaló que su fallecimiento vuelve a poner sobre la mesa la difícil situación que viven muchos trabajadores en el país, especialmente quienes están ligados al mundo del espectáculo y la música.

Ernesto Pimentel recuerda con tristeza a Jhon Leyva

Durante la entrevista en "América Hoy", Ernesto Pimentel expresó su dolor por la muerte del promotor Jhon Leyva. Comparó este momento con otro episodio que golpeó al mundo de la cumbia.

"Apenado. Hace un año exactamente nos juntábamos sobresaltados todos a compartir la partida de nuestro querido Ruso. Hoy, hoy hace un año, teníamos que decirle adiós a una de las voces más importantes de la cumbia. Lo que ha pasado con John Leyva básicamente es una muerte anunciada", señaló.

El artista también contó que Jhon Leyva había pasado momentos complicados en los últimos tiempos. Según explicó, el promotor incluso había salido del país por seguridad, pero luego decidió regresar.

"Él había huido a otro país, él en algún momento se fue, ya lo habíamos conversado, él básicamente iba llevando siempre artistas, no solamente las consagradas, sino también apostaba por nuevas cantantes de folclor", comentó.

Ernesto Pimentel también recordó la personalidad del empresario y destacó su forma de trabajar. Según explicó, Jhon Leyva siempre estaba dispuesto a apoyar nuevos talentos y no dudaba en apostar por artistas jóvenes que recién empezaban. El conductor también recordó que el promotor tenía un fuerte vínculo con el folclore y con la difusión de la música peruana. Incluso reveló cuándo fue la última vez que lo vio.

"Johncito era un chico que siempre, siempre fue absolutamente humilde, generoso, trabajador. Él no ha escatimado ponerse delante para poder promover a una nueva artista... Yo creo que la última vez que lo vi fue llevando a una compañera del folclore al programa 'El Reventonazo'", comentó a "América Hoy".

Durante la conversación, Ernesto Pimentel también aprovechó para hacer un fuerte llamado a las autoridades del país. El conductor aseguró que la violencia y la inseguridad están afectando a muchas personas que solo buscan trabajar. Luego dejó una frase que ha generado muchas reacciones.

"Yo no sé cómo expresar lo que representa la partida de John Leyva en el medio artístico... Yo sí, de alguna manera me siento movilizado desde mi cariño, desde mi respeto. Es de mi deseo de que no se puede seguir normalizando, trabajar con miedo y formar un número más de las estadísticas", señaló.

Solidaridad con su familia

Ernesto también envió un mensaje de apoyo a los familiares del promotor y a todos los artistas que lo conocieron. El conductor aseguró que la pérdida no solo golpea a su familia, sino también a muchas personas que trabajaron junto a él. Al final de la entrevista, Ernesto Pimentel volvió a recordar lo duro que ha sido despedir a otra persona vinculada al mundo de la música.

"Yo abrazo a la familia de John Leyva y cuando hablo de su familia me refiero a los cientos de familias, si no miles, que bailan en torno a sus propuestas musicales... Quiero insistir en que hace un año despedíamos al Ruso y hoy tenemos que hablar de un joven como John Leyva. Te mando un abrazo, les agradezco el tiempo que me brindan y sumarme a la preocupación y la tristeza", finalizó.

En conclusión, Ernesto Pimentel recordó con tristeza al promotor John Leyva y destacó su compromiso por impulsar nuevos talentos. Sus palabras también reflejan la preocupación que existe en el ambiente artístico por la inseguridad que enfrentan muchos trabajadores del sector.