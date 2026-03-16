Flor Guerrero se quiebra al recordar momentos previos a la muerte del promotor Jhon Leyva: "Me abrazó fuerte"

La cantante vernacular Flor Guerrero vivió un duro momento tras la muerte de su amigo y promotor Jhon Leyva la madrugada del domingo a las afueras del local Imperial de Pro. Entre lágrimas, la artista contó en televisión los momentos previos al ataque armado.

Flor Guerrero recuerda los últimos momentos con Jhon Leyva

Durante su participación en "América Hoy", la artista contó que ya se encontraba lista para retirarse del evento cuando su amigo le pidió quedarse un momento más para brindar juntos. La escena ocurrió cerca de las cinco de la madrugada, cuando aún quedaba un artista presentándose en el escenario.

"Ya eran las 5 de la mañana, yo ya quería irme. Había un artista todavía cantando, yo ya había cantado, mi hora era de 1 a 2 de la mañana... al final le dije, 'Jhoncito ya me voy', y él me dijo 'vamos a brindar', nos quedamos brindando en el local, en el escenario...", narró con evidente tristeza.

La cantante recordó que durante esa madrugada también conversaron sobre proyectos laborales que pensaban realizar en el futuro. Según relató, Jhon Leyva estaba entusiasmado con el trabajo que habían desarrollado juntos y le dio algunos consejos para continuar con su carrera.

"Habíamos grabado por canales, íbamos a trabajar con él, habíamos planeado... me dijo que guarde bien mi USB, que ya habíamos grabado con canales, que ese era mi futuro, me dijo: 'has grabado bien, guarda ese USB, guárdalo por favor, es tu futuro', esas fueron sus últimas palabras", expresó entre lágrimas.

Flor Guerrero añadió que, antes de salir del local, Leyva volvió a pedirle quedarse un momento más para compartir una última bebida. El promotor incluso la abrazó antes de separarse.

"Le digo 'ya me voy Jhon' y me dice, 'vamos a brindar, dos cervecitas Florcita y ya nos vamos'. Me abrazó fuerte y me dijo, 'ahorita vuelvo', esas fueron sus últimas palabras", recordó con la voz entrecortada.

@rkt696 Florcita Guerrero se quiebra por muerte de Jhon Leyva en América Hoy ♬ sonido original - rkt696

La cantante se quiebra y expresa su dolor

La artista no pudo contener el llanto durante la entrevista y envió sus condolencias a la familia del promotor asesinado. En medio del dolor, confesó que siente una profunda tristeza e incluso una sensación de culpa por lo ocurrido.

"Como dije cuando transmití en mi TikTok, si no hubiera hecho mi aniversario hubiera estado vivo todavía... Me siento mal, no sé qué decir, no tengo palabras, lo siento mucho, lo siento mucho...", manifestó visiblemente afectada.

Ante sus palabras, la conductora Janet Barboza intentó consolarla y le recordó que no tiene responsabilidad en la tragedia ocurrida. La presentadora señaló que hechos de violencia como el que ocurrió pueden suceder en cualquier evento y que la cantante no debe cargar con ese peso emocional.

"Pudo haber sido en cualquier lugar, en cualquier evento, con cualquier artista, yo te entiendo, pero no tiene nada que ver contigo", le dijo mientras la abrazaba.

La tragedia que acabó con la vida de Jhon Leyva dejó una profunda huella en Flor Guerrero, quien compartió con él los últimos momentos antes del atentado. La cantante recordó entre lágrimas la amistad y los proyectos que ambos tenían en mente, mientras intenta sobrellevar el dolor de una pérdida.