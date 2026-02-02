¡Fuerza! Falleció la madre de Pedro Gallese, Tatiana Quiroz, según informó Deportivo Cali

El arquero Pedro Gallese se ha convertido en uno de los futbolistas peruanos más queridos del Perú, quien ha salvado en muchas ocasiones a la selección peruana en los partidos. Ahora, el deportista se encuentra pasando por un difícil momento tras el fallecimiento de su madre.

Fallece la madre del arquero peruano

A través de sus redes sociales, el club Deportivo Cali ha expresado un comunicado revelando que el arquero Pedro Gallese perdió a su madre Tatiana Quiroz. La nueva casa del deportista peruano expresó sus más sinceras condolencias al pelotero por este difícil momento que está pasando.

Recordemos que el peruano dejó su club de Estados Unidos y recientemente ingresó a un club de Colombia. Así mismo, su actual casa deportiva expresó con mucho cariño cómo el amor de la madre de Gallese estará siempre presente para él.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Descanse en paz", expresaron en sus redes sociales.

Sobre Pedro Gallese

El deportista Pedro Gallese, conocido como el "Pulpo", es actualmente el arquero del Deportivo Cali en la Categoría Primera A de Colombia, club al que se unió en enero de 2026 tras finalizar su contrato con el Orlando City de la MLS. El 10 de enero de 2026 tuvo su primer partido oficial en la Serie Colombia.

Gallese continúa siendo el capitán y portero titular de la Selección de fútbol de Perú, donde ostenta el récord de ser el arquero con más presencias en la historia del equipo nacional. Fue nominado por la IFFHS como uno de los mejores 20 arqueros del mundo en el año 2021. Ha estado en los clubs de Universidad San Martín, Juan Aurich, Tiburones Rojos de Veracruz (México), Alianza Lima y Orlando City en Estados Unidos.

De esta manera, Pedro Gallese se ha convertido en una figura importante en el fútbol peruano y a nivel internacional. Lamentablemente, el arquero se encuentra pasando por uno de sus momentos más difíciles tras el fallecimiento de su madre Tatiana Quiroz. Quien dio la noticia fue su nuevo club Deportivo Cali, quien le envió sus condolencias.