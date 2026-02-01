Sporting Cristal empató 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

En la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Sporting Cristal debutó con un empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso a en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro representó la primera prueba del equipo dirigido por Paulo Autuori en altura y dejó sensaciones mixtas para ambos conjuntos.

Partido intenso y emocionante en Cusco

Desde el pitazo inicial, el partido mostró un alto ritmo. Deportivo Garcilaso generó la primera oportunidad con un remate de Sinisterra que Enríquez logró atajar, evitando el gol local. Sporting Cristal respondió rápidamente, y a los 10 minutos, un cabezazo de Santana pasó cerca del arco rival, anunciando un primer tiempo equilibrado. Las opciones se repartieron entre ambos equipos, pero los primeros 45 minutos finalizaron sin goles.

En el segundo tiempo, la dinámica del partido continuó intensa. A los 58 minutos, Adrián Ascues abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en un ángulo imposible para el arquero de Sporting Cristal, poniendo en ventaja a Deportivo Garcilaso. Los rimenses reaccionaron de inmediato con cambios estratégicos para buscar la igualdad.

El empate llegó al minuto 76, cuando Santiago González adelantó a Cristal tras una jugada inicialmente anulada por offside, pero que el VAR corrigió a favor del equipo visitante. Posteriormente, en el minuto 91, Irven Ávila marcó lo que parecía ser el 2-1, aunque el gol fue anulado por posición adelantada, asegurando el empate final 1-1.

El resultado dejó un balance positivo para Sporting Cristal considerando las dificultades que presenta jugar en la altura de Cusco. Para Deportivo Garcilaso, el empate representa un golpe al no poder aprovechar su condición de local en el inicio del torneo.

🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢.



Próximos retos para Sporting Cristal

Tras este estreno, Sporting Cristal se alista para enfrentar a FBC Melgar el domingo 8 de febrero a las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, en lo que será su primer partido como local en la Liga 1 2026. Luego, los celestes viajarán a Chongoyape para enfrentar al Juan Pablo II College el sábado 14 de febrero a las 3:15 p.m., en busca de consolidar su buen arranque en el Apertura.

El equipo de Autuori deberá mantener el nivel mostrado en Cusco y aprovechar la localía para sumar victorias que le permitan mantenerse en la pelea por el torneo desde el inicio. Por su parte, Deportivo Garcilaso buscará afinar detalles y capitalizar su fortaleza en casa para futuros encuentros.