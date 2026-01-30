Alianza Lima derrotó 2-1 Sport Huancayo de visita en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima inició la Liga 1 2026 con una victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio IPD, en la primera fecha del Torneo Apertura. El duelo, jugado el viernes 30 de enero, marcó el debut de Pablo Guede como técnico y estuvo rodeado de polémica por la falta de transmisión oficial, aunque el equipo blanquiazul sumó sus primeros tres puntos.

Alianza Lima gana en Huancayo en medio de la polémica

La jornada en Huancayo estuvo marcada por la polémica, ya que las cámaras de la Liga 1 no ingresaron al estadio y el partido no se transmitió por L1 Max. Ante ello, los hinchas registraron el encuentro con sus celulares y las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de imágenes.

Dentro del campo, Alianza Lima mostró eficacia en los momentos clave. A los 36 minutos, Paolo Guerrero abrió el marcador tras ejecutar con solvencia un penal, colocando en ventaja a los visitantes. El tanto desató la celebración de los hinchas blanquiazules, quienes difundieron el gol en plataformas digitales ante la falta de cobertura televisiva oficial.

Sin embargo, Sport Huancayo reaccionó antes del descanso. En los minutos finales del primer tiempo, Nahuel Luján igualó el marcador con un remate certero que dejó sin opciones al arquero Guillermo Viscarra. El empate reflejó la intensidad del partido y dejó abierta la definición para la segunda mitad.

En el complemento, el local asumió mayor control y buscó el gol con remates de Diego Villar y Luján, aunque sin precisión. Alianza Lima respondió con ajustes tácticos y los ingresos de Alan Cantero y D'Alessandro Montenegro, que le devolvieron equilibrio en el tramo final.

La definición llegó en tiempo añadido. Una infracción cometida sobre Luis Advíncula derivó en un tiro libre a favor del elenco íntimo. A los 92 minutos, Alan Cantero se encargó de la ejecución y, con un disparo potente que superó la barrera, selló el 2-1 definitivo. El gol desató un festejo efusivo y confirmó un estreno exitoso para Pablo Guede en el banquillo blanquiazul.

Lo que se viene para Alianza Lima tras el debut

Con este resultado, Alianza Lima suma sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura y obtiene un impulso anímico importante para el arranque de la temporada. Más allá de la victoria, el encuentro quedará en el recuerdo por las restricciones de transmisión y por el protagonismo que asumieron los aficionados al difundir el desarrollo del partido.

Ahora, el cuadro victoriano ya piensa en su próximo gran desafío. Alianza Lima apunta a repetir la hazaña de la temporada anterior y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, esta vez bajo la conducción de Pablo Guede, deberá superar una exigente llave de ida y vuelta ante 2 de Mayo.

El primer cruce ante el conjunto paraguayo se disputará el miércoles 4 de febrero a partir de las 19:30 horas (hora peruana). Este compromiso marcará un nuevo reto para los íntimos, quienes buscarán sostener el buen inicio mostrado en la Liga 1 y trasladar ese rendimiento al plano internacional.

En conclusión, el triunfo ante Sport Huancayo marcó un debut positivo de Alianza Lima en la Liga 1 2026, incluso en un contexto atípico por la falta de transmisión oficial. Con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, el cuadro blanquiazul inició con el pie derecho el Torneo Apertura y ya piensa en su próximo reto continental bajo la conducción de Pablo Guede.