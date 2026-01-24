¡Fiesta blanquiazul! Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Matute

Alianza Lima vivió una noche soñada en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) al vencer con un claro 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en el partido central de la Noche Blanquiazul 2026. El cuadro íntimo dejó una gran imagen ante su gente y encendió la ilusión para el arranque de la Liga 1. ¿Qué pasó? Te contamos.

Alianza Lima brilló ante los ojos del mundo frente al Inter Miami

Alianza Lima regaló una noche inolvidable a su hinchada al vencer con autoridad por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en el partido estelar de la Noche Blanquiazul 2026. Con un doblete de Paolo Guerrero y un gol de Luis Ramos, el equipo íntimo mostró un gran nivel y dejó ilusionados a sus seguidores de cara al inicio de la Liga 1.

⚪️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵@ClubALoficial 3-0 @InterMiamiCF



🏆 La Noche Blanquiazul 2026.



Seguimos trabajando. 💪🏾

Esto continúa.💙 pic.twitter.com/V97zw06wdR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 25, 2026

En un estadio Alejandro Villanueva (Matute) repleto y con un ambiente de fiesta total, Alianza Lima no se achicó ante las figuras del Inter Miami y salió decidido a imponer su juego. Desde el arranque, el cuadro blanquiazul presionó alto, tocó con criterio y fue claro dominador de las acciones, sorprendiendo a un rival que contó con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul desde el inicio.

El primer grito de gol llegó a los 28 minutos, cuando Paolo Guerrero se elevó en el área y conectó un potente cabezazo para abrir el marcador. La explosión de alegría fue inmediata en las tribunas, que no dejaron de alentar en ningún momento. Apenas seis minutos después, el 'Depredador' volvió a aparecer con una gran definición cruzada para marcar el 2-0 y firmar su doblete personal.

Experiencia, calma y gol: 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎. 💙⚽️ pic.twitter.com/IYYXnheLR3 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

Inter Miami intentó reaccionar con algunas jugadas de Lionel Messi, quien probó desde fuera del área y con un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Viscarra. Sin embargo, la defensa aliancista estuvo muy firme y logró neutralizar los intentos del cuadro estadounidense. Así, el primer tiempo terminó con una clara ventaja para los íntimos.

En el complemento, Alianza mantuvo la intensidad y el orden. Con buen trato del balón y paciencia, el equipo de Pablo Guede siguió generando ocasiones de peligro. A los 72 minutos, Federico Girotti filtró un pase perfecto para Luis Ramos, quien definió con categoría y decretó el 3-0 definitivo, desatando nuevamente la euforia en Matute.

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒. Definición de calidad. Gol blanquiazul.⚽️⚪️🔵 pic.twitter.com/eAiZ5CltAX — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

Con el partido ya resuelto, ambos equipos realizaron varios cambios. Inter Miami decidió retirar a Messi y Suárez, mientras que Alianza aprovechó para refrescar líneas y cuidar a sus principales figuras. Aun así, el control del juego siguió siendo del cuadro local, que manejó el balón hasta el pitazo final.

Un triunfo que llena de ilusión al pueblo blanquiazul

La victoria ante Inter Miami no solo significó un gran espectáculo para la hinchada, sino también una fuerte inyección anímica para el plantel, quien se ha visto envuelto en recientes polémicas. El buen funcionamiento colectivo, la solidez defensiva y la eficacia en ataque dejaron sensaciones muy positivas en la previa del debut por la Liga 1.

El equipo mostró variantes ofensivas, buen despliegue físico y mucha concentración en todas sus líneas. Además, el regreso goleador de Paolo Guerrero y la aparición de Luis Ramos refuerzan la confianza en el poder ofensivo del conjunto íntimo para la temporada 2026.

En conclusión, la Noche Blanquiazul 2026 quedará grabada en la memoria de los hinchas como una jornada mágica. Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, brilló en Matute y dejó claro que está listo para pelear en grande este año. Con fútbol, actitud y una hinchada incondicional, los íntimos empiezan la temporada con el pie derecho y con la ilusión más viva que nunca.