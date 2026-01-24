RADIO KARIBEÑA EN VIVO
'Chiquito' Flores se disculpa por comentario tras denuncia a futbolistas de Alianza: "Cometo errores"

'Chiquito' Flores admitió que se equivocó al opinar sobre la grave denuncia a los futbolistas de Alianza Lima. Sus palabras generaron indignación y fuerte debate en redes.

24/01/2026

Juan 'Chiquito' Flores se disculpó públicamente luego de la fuerte polémica que se armó por sus declaraciones sobre la grave denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El exarquero admitió su error tras su polémico comentario. 

'Chiquito' Flores pide disculpas por comentario tras denuncia 

Juan 'Chiquito' Flores decidió dar la cara y pedir disculpas públicas luego de la fuerte ola de críticas que recibió por un comentario que hizo tras la grave denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El exarquero reconoció que se equivocó al opinar y aseguró que sus palabras no fueron las más adecuadas para un tema tan delicado.

Todo ocurrió durante su participación en un pódcast, donde Flores dio una opinión que generó indignación en redes sociales. Sus frases fueron interpretadas como una forma de minimizar la denuncia contra los jugadores del club blanquiazul, por lo que rápidamente fue cuestionado por cientos de usuarios. Ante la presión mediática, 'Chiquito' decidió pronunciarse y asumir su error. 

"Se ha hecho muy viral el video donde hablo y yo soy hombrecito en reconocer mis errores. Me quedé en outside con lo que dije y agradezco a la mesa que me ayudó a opinar del tema", expresó, mostrando una postura más reflexiva.

El exfutbolista dejó en claro que no tuvo mala intención y que su comentario fue producto de una imprudencia. Además, agradeció a sus compañeros del programa por ayudarlo a entender la magnitud de sus palabras y la importancia de ser cuidadoso al referirse a situaciones tan sensibles, especialmente cuando están en juego temas de violencia y denuncias graves.

"Soy de las personas que comete errores en la vida y pido disculpas públicamente a todos sin excepciones, porque creo que soy un ser humano. Las disculpas del caso a todos", agregó, buscando cerrar la polémica.

El comentario que encendió la polémica

El pasado jueves 22 de enero, Juan Flores fue duramente criticado luego de expresar su punto de vista sobre la denuncia contra los tres futbolistas de Alianza Lima. En ese momento, lanzó una frase que causó gran rechazo en redes sociales.

"Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices 'amiga, estoy en el hotel'. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara", señaló, generando indignación entre los usuarios.

Lejos de calmar la situación, añadió otra frase que terminó por desatar la tormenta. Señaló que cuando alguien invita a otra persona a un hotel no es para echarse a dormir.

"La gente me va a decir 'tú también haces lo mismo'. No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así", expresó.

Estas declaraciones fueron consideradas fuera de lugar, sobre todo por tratarse de una denuncia por presunto abuso sexual, un tema que requiere máxima responsabilidad y respeto. Por ello, su comentario fue duramente cuestionado en redes sociales, donde muchos lo acusaron de justificar una situación grave.

En conclusión, tras una avalancha de críticas por un polémico comentario tras la denuncia a jugadores de Alianza Lima, 'Chiquito' Flores optó por reflexionar y salir al frente para pedir disculpas. El exarquero aseguró que su intención nunca fue minimizar una denuncia ni justificar algún tipo de agresión, y reconoció que habló sin pensar en el impacto de sus palabras.

