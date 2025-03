Magaly Medina critica a Janet Barboza por cobertura del funeral de Paul Flores: "Robar protagonismo no valía"

El fallecimiento de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha conmocionado al mundo del espectáculo, y su entierro en Piura fue cubierto por diversos medios de comunicación. Sin embargo, la presencia de Janet Barboza en el evento generó una fuerte reacción por parte de Magaly Medina, quien no dudó en criticar duramente la cobertura de "América Hoy".

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina se mostró indignada por la cobertura que "América Hoy" realizó del funeral de Paul Flores. La periodista calificó como "figureti barato" la actitud de Janet Barboza y aseguró que su presencia en el entierro no fue oportuna.

"En la mañana ver a 'América Hoy' enviando a una de sus más grandes figuretis, que seguramente ansía tocar eso que llaman la popularidad, sin pensar que este era un evento donde robar protagonismo no valía, no era elegante, me pareció algo insensible. Encima ponían como si ella fuera presidente del Perú...¿quién diablos es la tal Janet Barboza? Esa, la que Marisol hace unos días le recordó que había sido amante de un hombre casado", añadió irónicamente.